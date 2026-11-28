Mẫu SUV thuần điện này được phân phối với 3 phiên bản, có giá bán từ 140.800-157.800 Nhân dân tệ (tương đương 546,59-612,59 triệu đồng). Điểm nhấn của Roewe Jiayue 07 nằm ở khoang hành lý phía trước dung tích lên tới 202 lít, bộ pin 80,6 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 651 km theo tiêu chuẩn CLTC và nền tảng điện áp cao 800V hỗ trợ sạc nhanh 3C.

Roewe Jiayue 07 2027.

Roewe Jiayue 07 là mẫu xe hoàn toàn mới của thương hiệu Roewe, sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với nhiều chi tiết khác biệt so với các sản phẩm trước đây. Phần đầu xe được tạo hình theo phong cách tối giản với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp cụm đèn pha dạng sao kéo dài xuyên suốt, tạo hiệu ứng nhận diện nổi bật.

Trong khi đó, phần đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED nối liền hai bên, phía trên tích hợp logo Roewe, giúp tổng thể ngoại thất có thêm chiều sâu và sự liền mạch. Xe có kích thước dài 4.900 mm, rộng 1.910 mm và cao 1.745 mm hoặc 1.753 mm tùy cấu hình, cùng chiều dài cơ sở 2.908 mm.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của Roewe Jiayue 07 2027 là khoang hành lý phía trước dung tích 202 lít. Không gian này đủ khả năng chứa hai vali cỡ 20 inch cùng một ba lô, đồng thời được trang bị cơ chế mở khóa KK bằng thao tác gõ cửa và đóng mở bằng điện.

Nhà sản xuất còn tích hợp đèn chiếu sáng, móc treo và lỗ thoát nước nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày, đồng thời hỗ trợ khả năng chống bụi và nước. Đây là trang bị hữu ích trên một mẫu SUV điện, giúp người dùng tận dụng thêm không gian chứa đồ bên cạnh khoang hành lý phía sau.

Ở phía sau, Roewe Jiayue 07 sở hữu khoang hành lý tiêu chuẩn dung tích 834 lít, đủ sức chứa khoảng 10 vali cỡ 20 inch mà không cần gập hàng ghế thứ hai. Bên dưới sàn khoang hành lý còn có một ngăn chứa đồ riêng dung tích 100 lít, có thể bố trí thêm một vali 20 inch. Khi gập hàng ghế sau, tổng dung tích chứa đồ được mở rộng lên tới 2.193 lít.

Đồng thời, Roewe Jiayue 07 2027 cũng có tới 43 vị trí lưu trữ đồ vật trong cabin, bốn giá đỡ ô tích hợp chức năng thoát nước ở cửa, các phụ kiện gắn từ tính phía sau lưng ghế và bàn nhỏ bố trí sau ghế hành khách phía trước. Những trang bị này cho thấy Roewe hướng Jiayue 07 đến nhóm khách hàng gia đình, thường xuyên sử dụng xe cho các chuyến đi dài.

Không gian nội thất của Roewe Jiayue 07 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, kết hợp bảng đồng hồ LCD và màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 15,6 inch. Hệ thống đèn viền nội thất ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng tương tác nghe nhìn, được phát triển theo hướng phản hồi linh hoạt với người sử dụng.

Đáng chú ý, đây là mẫu xe tích hợp AI đầu tiên được phát triển thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa Roewe và Volcano Engine. Hệ thống có khả năng nhận diện ý định người dùng, phân tích yêu cầu và tận dụng các chức năng trên xe để thực hiện những tác vụ tương ứng, qua đó nâng cao trải nghiệm tương tác giữa con người và phương tiện.

Tất cả các phiên bản Roewe Jiayue 07 đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh 18+2 loa. Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh tích hợp công nghệ làm lạnh nhanh bằng AI, ghế đôi không trọng lực và màn hình giải trí hướng đến khả năng bảo vệ mắt. Những tiện nghi này giúp mẫu SUV điện Trung Quốc tạo sự khác biệt trong phân khúc, đặc biệt khi không gian nội thất và trải nghiệm của hành khách đang trở thành những yếu tố cạnh tranh quan trọng trên thị trường xe điện.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Roewe Jiayue 07 sử dụng giải pháp kết hợp phần cứng và phần mềm dựa trên nền tảng thuật toán Momenta R7 toàn cầu cùng chip xử lý chuyên dụng Xheart X7. Hệ thống được phát triển nhằm nâng cao khả năng nhận diện và xử lý những tình huống giao thông phức tạp, bao gồm khu vực có mật độ phương tiện và người đi bộ hỗn hợp, vòng xuyến nhiều hướng hoặc những đoạn đường hẹp. Việc tích hợp công nghệ từ Momenta cho thấy Roewe đang chú trọng nâng cấp khả năng hỗ trợ lái thông minh, bên cạnh những yếu tố truyền thống như phạm vi hoạt động và hiệu suất vận hành.

Jiayue 07 2027 được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V, sử dụng mô-tơ điện đơn có công suất tối đa 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây, một thông số khá ấn tượng đối với mẫu SUV điện hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 80,6 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 651 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC.

Đáng chú ý, nền tảng điện áp cao 800V giúp Roewe Jiayue 07 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 3C. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ mất khoảng 15 phút để sạc pin từ 30-80%, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi tại các trạm sạc tương thích. Sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn, phạm vi hoạt động 651 km và khả năng sạc nhanh giúp mẫu SUV điện này đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển đường dài.