SUV công suất 863 mã lực, giá gần 1,3 tỷ đồng, so kè với Toyota Land Cruiser

Mẫu SUV cỡ lớn của thương hiệu Tank thuộc tập đoàn Great Wall Motor được nâng cấp toàn diện về công nghệ thông minh, tiện nghi, an toàn và khả năng hỗ trợ lái xe. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phiên bản mới có tổng cộng 296 nâng cấp liên quan đến phần mềm, phần cứng và các hệ thống an toàn dự phòng.

Tank 500 2027.

Tank 500 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng đặc trưng của phiên bản hiện hành, nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các thanh trang trí mạ crôm nằm ngang. Ngôn ngữ tạo hình lấy cảm hứng từ núi non, sông nước và kiến trúc truyền thống Trung Quốc, mang đến diện mạo bề thế, phù hợp với định vị SUV cỡ lớn. Mẫu xe mới được bổ sung màu sơn đỏ Danxia, trong khi các chi tiết ngoại thất như bộ mâm đa chấu, giá nóc, viền cửa sổ mạ crôm và tay nắm cửa truyền thống tiếp tục được duy trì.

Cảm biến LiDAR vẫn được bố trí trên nóc xe, phục vụ hệ thống nhận diện môi trường và các tính năng hỗ trợ lái thông minh. Xe có kích thước dài 5.078 mm, rộng 1.934 mm và cao 1.905 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Các thông số địa hình gồm góc tiếp cận 29 độ, góc thoát 24 độ và khoảng sáng gầm xe tối thiểu 210 mm, tạo nền tảng cho khả năng di chuyển trên những cung đường phức tạp.

Khoang nội thất là một trong những khu vực được Tank 500 2027 chú trọng nâng cấp. Xe sở hữu hệ thống màn hình kép độ phân giải cao, trong đó màn hình trung tâm có kích thước 15,6 inch, kết hợp với hệ thống âm thanh 22 loa công suất cao, bao gồm bốn kênh loa bố trí trên trần xe.

Đáng chú ý, hệ thống âm thanh còn tích hợp loa tại khu vực tựa đầu của các ghế hành khách cùng công nghệ âm thanh định hướng tầm gần, cho phép tạo ra các vùng âm thanh độc lập giữa người lái và hành khách. Bên cạnh đó, bảy màn hình được bố trí ở nhiều vị trí trong cabin nhằm mở rộng khả năng hiển thị thông tin và nâng cao trải nghiệm giải trí.

Toàn bộ ghế ngồi của Tank 500 2027 được bọc da Nappa đều được trang bị chức năng thông gió, sưởi ấm và massage. Những trang bị bổ sung như bệ để chân phía trước điều khiển điện, bàn nhỏ dành cho hàng ghế sau và chế độ giường đôi giúp tăng tính linh hoạt của khoang cabin, phục vụ cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Tank 500 2027 được trang bị hệ thống Coffee Pilot 4, kết hợp mô hình lái xe thông minh VLA và chip xử lý hiệu năng cao Thor-U. Hệ thống sử dụng tổng cộng 27 cảm biến hỗ trợ lái, bao gồm LiDAR và radar sóng milimét 4D hướng về phía trước, nhằm tăng cường khả năng nhận diện các phương tiện, vật cản và tình huống giao thông xung quanh.

Một trang bị đáng chú ý khác là gương chiếu hậu truyền dữ liệu thế hệ thứ năm, được giới thiệu có góc quan sát siêu rộng, bao phủ bốn làn đường phía sau. Xe cũng tích hợp hệ thống quan sát ban đêm hồng ngoại xa Coffee Night Vision 2.0 với phạm vi phát hiện lên đến 300 m, hỗ trợ người lái nhận biết các vật thể trong điều kiện thiếu sáng.

Ở khía cạnh an toàn, Tank 500 2027 được trang bị hơn 20 chức năng an toàn chủ động cùng một số tính năng hỗ trợ xử lý tình huống đặc biệt. Trong những trường hợp như tránh xe đi ngược chiều trên đường hẹp hoặc nhường đường cho người đi bộ, hệ thống giao tiếp thông minh cho phép người lái sử dụng các câu lệnh thoại được thiết lập sẵn và liên lạc nội bộ theo thời gian thực mà không cần hạ cửa sổ.

Đồng thời, Tank 500 2027 còn có chức năng hạn chế nguy cơ tai nạn do đạp nhầm bàn đạp ga, hỗ trợ người lái trong trường hợp gặp tình trạng mất khả năng điều khiển và hệ thống kiểm soát nổ lốp thông minh. Đối với những chiếc xe được nâng hoặc hạ gầm thông qua các thay đổi về chiều cao hệ thống treo, LiDAR có khả năng điều chỉnh thích ứng theo độ cao xe, qua đó giảm nhu cầu hiệu chỉnh lại hệ thống sau khi thay đổi cấu hình.

Về hệ truyền động, Tank 500 2027 tiếp tục cung cấp ba tùy chọn gồm động cơ xăng V6 tăng áp dung tích 3 lít, hệ truyền động hybrid cắm sạc Hi4-T và cấu hình hybrid Hi4-Z. Phiên bản động cơ xăng sử dụng máy V6 3 lít cho công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và khung gầm dạng rời.

Trong khi đó, phiên bản Tank 500 Hi4-T sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 2 lít kết hợp một mô-tơ điện và hộp số hybrid 9HAT, đạt tổng công suất hệ thống 421 mã lực. Bộ pin dung lượng 37,1 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện 110 km theo tiêu chuẩn WLTC. Cấu hình dẫn động bốn bánh của Hi4-T được định hướng phục vụ khả năng vận hành trên địa hình gồ ghề, đồng thời kết hợp ưu điểm của hệ truyền động hybrid cắm sạc.

Ở phiên bản Tank 500 Hi4-Z, xe sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số DHT 3 cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 863 mã lực, đi cùng bộ pin dung lượng 59,05 kWh và phạm vi di chuyển thuần điện 201 km theo tiêu chuẩn WLTC. So với Hi4-T, cấu hình Hi4-Z tập trung nhiều hơn vào hiệu suất tổng thể và khả năng vận hành trong các điều kiện sử dụng thông thường, trong khi vẫn duy trì lợi thế của hệ truyền động hybrid cắm sạc.

- Video cận cảnh Tank 500 2027. Nguồn: Mobile Motors.