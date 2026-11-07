SUV công suất 620 mã lực, thiết kế bắt mắt, giá gần 660 triệu đồng

Ở phiên bản mới, Lynk & Co tập trung nâng cấp trang bị tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và hệ thống giải trí thông minh. Những điểm mới đáng chú ý gồm tùy chọn ngoại thất màu cam năng động, nội thất cát mây ấm áp, ghế hành khách phía trước không trọng lực và hệ điều hành Lynk Flyme Auto 2.5. Đặc biệt, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn cảm biến LiDAR 192 dòng cùng hệ thống hỗ trợ lái thông minh Qianli Haohan H5.

Lynk & Co 08 EM-P 2027.

Về thiết kế, Lynk & Co 08 EM-P 2027 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thẩm mỹ tương phản đô thị mang tên Tomorrow, vốn được sử dụng trên phiên bản hiện hành. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn pha thiết kế tách rời, kết hợp hệ thống cửa hút gió ba phần tạo diện mạo đặc trưng. Ở phiên bản mới, hãng bổ sung các chi tiết chiếu sáng Brilliant Galaxy nhằm cải thiện hiệu ứng nhận diện khi xe di chuyển vào ban đêm.

Khách hàng mua Lynk & Co 08 EM-P 2027 có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất gồm trắng bình minh, đen huyền bí, bạc cực quang và cam năng động. Phía sau xe vẫn sử dụng cụm đèn hậu LED kéo dài liền mạch, bên dưới là dòng chữ Lynk & Co đặt ở vị trí trung tâm. Cánh gió trên nóc cũng được giữ lại, góp phần tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể thân xe.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Lynk & Co 08 EM-P 2027 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn Qianli Haohan H5, sử dụng chip Nvidia Orin-Y với sức mạnh tính toán 200 Tops và 27 thành phần phần cứng cảm biến có độ nhạy cao, trong đó có LiDAR 192 dòng. Hệ thống hỗ trợ nhiều chức năng như NOA trên đường cao tốc, NOA trong đô thị, hướng dẫn đỗ xe từ điểm xuất phát đến điểm đến D2D, ghi nhớ vị trí đỗ xe HPA, hỗ trợ đỗ xe tự động APA và đỗ xe bằng đầu ngón tay FTP.

Đối với khách hàng có nhu cầu cao hơn về khả năng hỗ trợ lái, Lynk & Co cung cấp gói tùy chọn Qianli Haohan H7, nâng sức mạnh tính toán lên 700 Tops và bổ sung khả năng nhận thức, phân tích tình huống giao thông bằng mô hình VLM. Đây là lựa chọn hướng đến việc nâng cao khả năng xử lý những tình huống phức tạp trong môi trường giao thông thực tế.

Khoang cabin của Lynk & Co 08 EM-P 2027 được nâng cấp với hệ thống buồng lái thông minh Lynk Flyme Auto 2.5, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295. Nền tảng này cung cấp khả năng xử lý đa nhiệm, hỗ trợ các thao tác tương tác và vận hành hệ thống giải trí mượt mà hơn. Điểm đáng chú ý là trợ lý ảo Super EVA có thể hiểu ngôn ngữ tự nhiên cũng như những câu lệnh không đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, giúp người dùng thực hiện các thao tác phức tạp thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, robot vật lý EVA được tích hợp khả năng phản hồi bằng biểu cảm khuôn mặt, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và hỗ trợ các chức năng liên quan đến an toàn khi lái xe. Sự kết hợp giữa phần cứng xử lý mạnh và các trợ lý thông minh giúp Lynk & Co hướng đến trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn trong cabin.

Không gian nội thất tiếp tục là điểm nhấn trên mẫu SUV hybrid này, đặc biệt với những gia đình thường xuyên sử dụng xe cho các chuyến đi dài. Lynk & Co 08 EM-P 2027 được trang bị ghế hành khách phía trước không trọng lực, hỗ trợ điều chỉnh chế độ thư giãn và phục hồi chỉ bằng một lần chạm.

Ghế có khả năng chỉnh điện 16 hướng, hỗ trợ thắt lưng 4 hướng và phần để chân có thể mở rộng tối đa 75 mm. Cả 4 ghế đều được tích hợp chức năng thông gió, sưởi ấm và massage, trong khi hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh điện liên tục trong khoảng góc ngả từ 118 đến 129 độ. Những trang bị này giúp cải thiện sự thoải mái cho hành khách ở cả hai hàng ghế, thay vì chỉ tập trung vào vị trí người lái.

Các tiện ích phục vụ hành trình gia đình trên Lynk & Co 08 EM-P 2027 còn có tủ lạnh hai cửa dung tích 7 lít, hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ từ -6 đến 50 độ C. Người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua bảng điều khiển trung tâm hoặc ứng dụng trên điện thoại. Hàng ghế thứ hai được bổ sung bàn ăn có thể mở rộng, với khả năng chịu tải tối đa 15 kg, phù hợp khi sử dụng xe cho những chuyến đi dài.

Nội thất của Lynk & Co 08 EM-P 2027 có hai lựa chọn màu sắc gồm xanh đêm sao và cát mây ấm áp. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp với 23 loa và hệ thống đèn viền nội thất 256 màu, góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí và tạo không gian cabin cá nhân hóa.

08 EM-P 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ truyền động hybrid điện thông minh EM-P, kết hợp bộ pin siêu hybrid Shield Gold Brick dung lượng 38,2 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có phạm vi hoạt động kết hợp theo tiêu chuẩn CLTC vượt 1.400 km, trong khi quãng đường di chuyển thuần điện tối đa đạt 230 km. Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC được công bố chỉ từ 5,5 lít/100 km.

Hệ thống pin cũng hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp năng lượng từ 30% lên 80% trong chưa đầy 15 phút. Những thông số này giúp Lynk & Co 08 EM-P hướng đến nhóm khách hàng muốn kết hợp khả năng di chuyển thuần điện trong đô thị với phạm vi hoạt động dài cho các hành trình liên tỉnh.

Đối với phiên bản hiệu năng cao 210 Ultra sử dụng hệ dẫn động bốn bánh, hệ truyền động có tổng công suất kết hợp lên tới 620 mã lực. Đây là cấu hình mạnh nhất trong dòng Lynk & Co 08 EM-P 2027, hướng đến khả năng tăng tốc và vận hành linh hoạt hơn.

Phiên bản này còn được trang bị hệ thống giảm chấn điều khiển điện tử biến thiên liên tục CCD cùng hệ thống treo Magic Carpet, có khả năng điều chỉnh đặc tính giảm chấn để thích ứng với điều kiện mặt đường. Hệ thống phanh CST cũng được tích hợp nhằm hạn chế hiện tượng chúi đầu khi giảm tốc, qua đó cải thiện độ ổn định và sự thoải mái cho hành khách.

- Video cận cảnh Lynk & Co 08 EM-P 2027. Nguồn: Vision Effect TV.