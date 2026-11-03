SUV công suất 476 mã lực, thiết kế hầm hố sắp ra mắt tại Việt Nam

Đáng chú ý, Việt Nam sẽ là thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận phiên bản hiệu năng cao của mẫu SUV điện mang phong cách địa hình này. Thông tin được đại diện lãnh đạo Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ, cho thấy thương hiệu iCaur thuộc tập đoàn Chery đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được lựa chọn làm điểm đến quan trọng.

iCaur V23.

Điểm khác biệt lớn nhất của iCaur V23 so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở hệ truyền động điện. Với cấu hình dẫn động cầu sau, xe có công suất khoảng 248 mã lực, cao hơn đáng kể so với mức 134 mã lực của bản thông thường. Trong khi đó, phiên bản V23S sử dụng hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, tạo ra tổng công suất lên tới 476 mã lực và hệ dẫn động bốn bánh.

Nhờ cấu hình này, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây. Mẫu SUV điện còn được tích hợp chế độ Boost, hỗ trợ tăng cường sức mạnh tức thời khi người lái cần khả năng bứt tốc nhanh. Đây là một trong những điểm nhấn về hiệu suất trên iCaur V23, giúp mẫu xe không chỉ tập trung vào thiết kế việt dã mà còn hướng đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ.

Hệ thống pin cũng được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các phiên bản công suất cao. iCaur V23 sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) do CATL cung cấp. Với phiên bản dẫn động cầu sau, khách hàng có hai lựa chọn dung lượng pin gồm 59,93 kWh và 80,16 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động 401 km và 550 km sau mỗi lần sạc đầy.

Riêng phiên bản V23S dẫn động bốn bánh được trang bị bộ pin 80,16 kWh, cho tầm vận hành khoảng 501 km. Cần lưu ý, toàn bộ các con số về phạm vi hoạt động nói trên được xác định theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Vì vậy, quãng đường di chuyển thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, thời tiết và thói quen sử dụng xe.

Khả năng nạp năng lượng cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý trên iCaur V23. Công suất sạc nhanh DC được nâng lên 160 kW, thay cho mức 104 kW trước đây, cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút khi đáp ứng điều kiện phù hợp. Bên cạnh đó, công nghệ cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L có công suất 6 kW, cao hơn mức 3,3 kW trước đó. Tính năng này cho phép xe cung cấp điện cho các thiết bị ngoại vi, hữu ích trong những chuyến dã ngoại hoặc khi người dùng cần sử dụng nguồn điện ở những khu vực không có sẵn ổ cắm.

Về thiết kế, iCaur V23 đi theo hướng SUV địa hình với kiểu dáng vuông vức, góc cạnh thay vì những đường nét mềm mại thường thấy trên nhiều mẫu crossover điện. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn, kết hợp vòm bánh mở rộng và các mảng thân xe tạo hình dứt khoát. Phía sau là cửa cốp mở ngang cùng hộp chứa đồ lắp bên ngoài, góp phần nhấn mạnh phong cách việt dã.

Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng bộ mâm 19 inch, trong khi V23S được trang bị mâm 21 inch lớn hơn. Những chi tiết này tạo nên diện mạo khác biệt cho mẫu SUV điện của iCaur, đồng thời phù hợp với định hướng thiết kế hướng đến khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Dù có chiều dài tổng thể 4.220 mm, iCaur V23 sở hữu chiều cao 1.845 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. Cách thiết kế phần đầu và đuôi xe ngắn giúp mẫu SUV duy trì kích thước tương đối gọn gàng, trong khi khoảng cách giữa hai trục bánh xe tạo không gian bố trí cabin. Đáng chú ý, các thông số phục vụ vận hành địa hình của xe khá ấn tượng, gồm góc tới 43 độ, góc thoát 41 độ và khoảng sáng gầm 210 mm. Nhà sản xuất cũng công bố khả năng lội nước tối đa 600 mm.

Khả năng leo dốc của xe cũng được cải thiện trên cả hai cấu hình truyền động. Phiên bản dẫn động hai bánh có khả năng leo dốc tăng từ 30% lên 42%, trong khi bản dẫn động bốn bánh đạt 74%, cao hơn đáng kể so với mức 40% trước đó. Sự khác biệt giữa hai cấu hình cho thấy phiên bản V23S không chỉ có lợi thế về công suất và khả năng tăng tốc mà còn được nâng cấp về khả năng vượt địa hình nhờ hệ dẫn động bốn bánh.

Bên trong cabin, iCaur V23 sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 15,4 inch, sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8155. Xe được trang bị vô-lăng chỉnh bốn hướng, hệ thống định vị vệ tinh và dàn âm thanh 7 loa. Các tiện ích kết nối gồm Bluetooth, cổng USB và radio AM/FM. Ngoài ra, mẫu SUV điện còn có gương chiếu hậu gập điện và kính chắn gió hai lớp, giúp hạn chế nhiệt lượng cũng như tiếng ồn từ bên ngoài truyền vào khoang cabin.