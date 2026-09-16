SUV công suất 428 mã lực, thiết kế hầm hố, goá gần 1,4 tỷ đồng

So với EX30 tiêu chuẩn, phiên bản mới được nâng cấp theo hướng mạnh mẽ và thiên về khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình hơn, đồng thời sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, công suất 428 mã lực và mô-men xoắn cực đại 434 Nm.

Volvo EX30 Cross Country 2027.

Tên gọi Cross Country từng xuất hiện lần đầu trên V70 XC vào năm 1997 và sau đó trở thành một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của Volvo. Với EX30 Cross Country, hãng xe Thụy Điển lần đầu đưa hậu tố này lên một mẫu xe thuần điện tại Malaysia. Ngoại hình xe được thay đổi đáng kể để phù hợp với định hướng off-road, trong đó phần cản trước và cản sau được sơn đen, kết hợp các tấm bảo vệ gầm trước/sau, vòm bánh xe mở rộng bằng vật liệu không sơn và chắn bùn.

Khoảng sáng gầm của Volvo EX30 Cross Country 2027 được tăng thêm 19 mm so với EX30 thông thường. Xe sử dụng bộ mâm 19 inch thiết kế riêng, góp phần tạo diện mạo khỏe khoắn hơn. Một giá nóc thiết kế đặc biệt cũng được cung cấp nhằm tăng tính thực dụng và nhấn mạnh phong cách phiêu lưu. Phần đầu xe còn có họa tiết nghệ thuật mô phỏng địa hình dãy núi Kebnekaise ở phía Bắc Thụy Điển, tạo điểm nhấn riêng cho phiên bản Cross Country.

Khoang nội thất về cơ bản vẫn giữ bố cục quen thuộc của Volvo EX30, nhưng được bổ sung nhiều giải pháp tăng khả năng chứa đồ. Việc loại bỏ loa khỏi các tấm ốp cửa giúp tạo ra những hộc chứa đồ lớn hơn, trong khi hệ thống âm thanh được chuyển lên một thanh loa đặt trên bảng điều khiển.

Đường hầm chứa đồ trung tâm có một ngăn có thể trượt ra để sử dụng như giá đựng cốc hoặc thu lại nhằm tạo thêm không gian chứa đồ. Phía dưới là một ngăn lớn nằm trên sàn giữa hai ghế trước, còn ngăn đựng găng tay được chuyển vào giữa bảng điều khiển trung tâm để cả người lái và hành khách đều dễ dàng tiếp cận.

Hàng ghế sau cũng được bổ sung một hộp chứa đồ dạng trượt nằm dưới đường hầm trung tâm. Bộ phận này có thể tháo rời và vệ sinh bằng cách giặt, đồng thời có thể được sử dụng như một thùng rác trong những chuyến đi xa.

EX30 Cross Country hiện là phiên bản duy nhất trong dòng EX30 tại Malaysia sử dụng hệ dẫn động AWD với hai mô-tơ điện, sau khi EX30 Ultra Twin Performance bị ngừng bán. Mẫu xe mới cũng không còn sử dụng huy hiệu Twin Performance mà chuyển sang huy hiệu P8. Hệ thống mô-tơ điện cho công suất 428 mã lực và mô-men xoắn cực đại 434 Nm, mang lại khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 180 km/h.

Tuy nhiên, việc tăng khoảng sáng gầm, sử dụng lốp lớn hơn và bổ sung các chi tiết phục vụ khả năng vận hành trên địa hình xấu khiến hiệu suất tổng thể có phần giảm so với EX30 tiêu chuẩn. Phạm vi hoạt động tối đa của Volvo EX30 Cross Country đạt 437 km theo chuẩn WLTP sau mỗi lần sạc đầy, thấp hơn mức 450 km của EX30.

Xe sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng thực 69 kWh, trong đó dung lượng sử dụng được là 65 kWh. Với sạc AC 11 kW thông qua cổng Type 2, thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ; còn sạc nhanh DC công suất tối đa 175 kW có thể đưa pin từ 10% lên 80% trong khoảng 27 phút.

Volvo EX30 Cross Country tại Malaysia có 3 màu ngoại thất gồm trắng pha lê, xám hơi nước và xanh mây. Tất cả đều kết hợp với nội thất màu chàm, sử dụng vật liệu bọc vải/Nordico cùng các tấm ốp cửa mang phong cách denim. Khách hàng mua Volvo EX30 Cross Country được hưởng chế độ bảo hành xe 5 năm không giới hạn số km và bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km.

- Video cận cảnh Volvo EX30 Cross Country 2027. Nguồn: AutoBuzz.