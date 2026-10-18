SUV công suất 375 mã lực, giá khởi điểm gần 1,2 tỷ đồng

Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản hybrid hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Lancia Gamma còn có các biến thể thuần điện với phạm vi di chuyển tối đa 741 km theo tiêu chuẩn WLTP. Riêng phiên bản hiệu năng cao HF Integrale sở hữu công suất cực đại 375 mã lực, mô-men xoắn 509 Nm và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây.

Lancia Gamma 2027.

Lancia Gamma Hybrid là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất, khởi điểm từ 39.900 euro (tương đương 1,161 tỷ đồng). Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1,2 lít kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép eDCT 6 cấp. Tổng công suất của hệ truyền động đạt 145 mã lực, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố từ 5,3 lít/100 km.

Với bình xăng đầy, phạm vi di chuyển tối đa của phiên bản hybrid có thể đạt 1.040 km theo thông số được cung cấp. Cấu hình này hướng đến những khách hàng muốn sở hữu một mẫu crossover hiện đại, có khả năng vận hành linh hoạt trên đường đô thị và đường trường mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc điện.

Đối với khách hàng lựa chọn xe thuần điện, Lancia Gamma Standard Range có giá khởi điểm 45.900 euro (1,336 tỷ đồng). Phiên bản này sử dụng mô-tơ điện công suất 230 mã lực và bộ pin dung lượng 73,7 kWh, cho phạm vi hoạt động 543 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Đây là cấu hình hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày, kết hợp khả năng di chuyển tương đối dài với mức giá thấp hơn các phiên bản pin dung lượng lớn. Hệ dẫn động cầu trước giúp đơn giản hóa cấu hình truyền động, trong khi công nghệ sạc nhanh DC công suất tối đa 160 kW hỗ trợ rút ngắn thời gian dừng sạc trên những hành trình dài.

Ở phân khúc cao hơn, Lancia Gamma Long Range được niêm yết ở mức 51.900 euro (1,510 tỷ đồng). Xe trang bị mô-tơ điện công suất 245 mã lực cùng bộ pin có dung lượng sử dụng được 97,2 kWh, nâng phạm vi di chuyển tối đa lên 741 km theo chu trình WLTP.

So với bản Standard Range, phiên bản Long Range tập trung vào khả năng di chuyển đường dài, phù hợp với người dùng thường xuyên đi liên tỉnh hoặc muốn giảm số lần sạc trong quá trình sử dụng. Mặc dù có pin lớn hơn, phiên bản này vẫn sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất lên đến 160 kW. Với tầm hoạt động 741 km, Gamma Long Range hiện là cấu hình có phạm vi di chuyển được công bố cao nhất trong dòng sản phẩm.

Đứng đầu bảng giá là Lancia Gamma HF Integrale, phiên bản thuần điện hiệu năng cao có giá 65.400 euro (1,903 tỷ đồng). Khác với hai phiên bản điện dẫn động cầu trước, HF Integrale sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Công suất hệ thống đạt 350 mã lực trong điều kiện vận hành thông thường và có thể tăng lên mức cực đại 375 mã lực.

Mô-men xoắn tối đa đạt 509 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,1 giây. Phiên bản này cũng sử dụng bộ pin dung lượng 97,2 kWh, nhưng phạm vi di chuyển tối đa theo WLTP giảm xuống còn 676 km. Sự khác biệt phản ánh định hướng của HF Integrale: ưu tiên hiệu suất vận hành, khả năng truyền lực tới cả bốn bánh và trải nghiệm lái thể thao hơn là tối đa hóa quãng đường sau mỗi lần sạc.

Lancia Gamma 2027 được phát triển trên kiến trúc STLA Medium của tập đoàn Stellantis, nền tảng dành cho các mẫu xe cỡ trung với nhiều lựa chọn hệ truyền động điện hóa. Xe có chiều dài tổng thể 4.672 mm và dung tích khoang hành lý 560 lít, tạo không gian phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình. Chiều dài cơ sở thay đổi theo cấu hình hệ truyền động, đạt 2.783 mm trên phiên bản hybrid và 2.791 mm đối với các phiên bản thuần điện.

Việc sử dụng chung nền tảng giúp Lancia phát triển nhiều biến thể khác nhau, từ hybrid truyền thống đến xe điện có phạm vi hoạt động dài và phiên bản hiệu năng cao dẫn động bốn bánh. Quá trình sản xuất Gamma được thực hiện tại nhà máy Stellantis ở Melfi, Italy, qua đó tiếp tục duy trì vai trò của ngành công nghiệp ô tô Italy trong chiến lược tái định vị thương hiệu Lancia.