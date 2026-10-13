SUV công suất 295 mã lực, di chuyển 451 km không cần đổ xăng, giá gần 900 triệu đồng

Volkswagen ID. Era 8X 2027 được phát triển theo hướng kết hợp khả năng di chuyển thuần điện với sự linh hoạt của hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời tích hợp nền tảng điện áp cao 800V, công nghệ hỗ trợ lái thông minh Momenta R7 và nhiều trang bị tiện nghi cao cấp.

ID. Era 8X 2027 áp dụng ngôn ngữ tạo hình mới của thương hiệu, với phần đầu xe nổi bật nhờ dải đèn LED Universal Light Wing kéo dài toàn bộ chiều rộng thân xe. Đèn chạy ban ngày có thiết kế hình chữ L đặc trưng, trong khi cụm đèn pha sử dụng cấu trúc sáu nhân năng lượng cao mới, hỗ trợ hiệu ứng chiếu sáng động để thể hiện trạng thái xe cũng như tạo hiệu ứng chào đón người dùng.

Volkswagen ID. Era 8X 2027.

Tổng thể ngoại thất hướng đến phong cách hiện đại, kết hợp những đường nét tối giản với tỷ lệ thân xe được tính toán nhằm hạn chế cảm giác cồng kềnh thường thấy ở các mẫu SUV cỡ lớn. Xe có chiều dài 5.020 mm, chiều rộng 1.997 mm, chiều cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Tỷ lệ cửa sổ so với phần thân xe gần mức 1:2, kết hợp phần nhô ra phía trước và phía sau tương đối ngắn, tạo cảm giác thân xe thấp và cân đối hơn so với kích thước thực tế.

Khoang nội thất của Volkswagen ID. Era 8X được xây dựng quanh buồng lái thông minh Yunqi, tập trung vào khả năng hiển thị thông tin, kết nối và sự thoải mái cho người ngồi trong xe. Điểm nhấn là màn hình cảm ứng Smart Surface, đi cùng hai màn hình độ phân giải cao dành cho người lái và hành khách phía trước, cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió W-HUD.

Cách bố trí này hướng đến việc giúp người dùng tiếp cận các chức năng giải trí và thông tin vận hành thuận tiện hơn. Về tiện nghi, xe được trang bị ghế bọc da Nappa cao cấp, trong đó hàng ghế trước có thiết kế không trọng lực và chức năng massage 10 điểm.

Cả ghế trước lẫn ghế sau đều được tích hợp hệ thống sưởi và thông gió, trong khi tủ lạnh thông minh dung tích 12 lít với hai ngăn mở bổ sung tiện ích cho những chuyến đi dài. Những trang bị này cho thấy ID. Era 8X không chỉ tập trung vào phạm vi hoạt động mà còn hướng đến trải nghiệm sử dụng cao cấp trong phân khúc SUV hybrid cắm điện hoặc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Một trong những điểm đáng chú ý của Volkswagen ID. Era 8X 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh sử dụng cảm biến LiDAR và mô hình Momenta R7 toàn cầu. Việc kết hợp cảm biến LiDAR với nền tảng hỗ trợ lái của Momenta nhằm tăng cường khả năng nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ các chức năng lái xe thông minh.

Tuy nhiên, phạm vi tính năng cụ thể còn phụ thuộc vào phiên bản, cấu hình phần cứng, phần mềm và điều kiện vận hành tại từng thị trường. Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, việc Volkswagen trang bị giải pháp Momenta R7 cho mẫu SUV mới cho thấy hãng đang tăng cường đầu tư vào các hệ thống điện tử và công nghệ hỗ trợ người lái để nâng cao sức cạnh tranh.

ID. Era 8X sử dụng hệ thống Golden Extended-Range System dựa trên động cơ xăng EA211 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện. Mô-tơ điện có công suất tối đa 295 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,6 giây.

Khác với xe điện thuần túy chỉ sử dụng pin để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện, hệ truyền động EREV được thiết kế để kết hợp khả năng chạy điện với một hệ thống động cơ đốt trong hỗ trợ mở rộng phạm vi hoạt động. Cấu hình này hướng đến việc mang lại trải nghiệm vận hành bằng điện trong nhiều tình huống, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các điểm sạc khi di chuyển đường dài.

Volkswagen ID. Era 8X được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V và cung cấp hai lựa chọn pin. Phiên bản thứ nhất sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 51,1 kWh do Zenergy cung cấp, trong khi phiên bản còn lại dùng pin niken-coban-mangan (NCM) dung lượng 65,2 kWh của CATL. Với bộ pin 65,2 kWh, xe đạt phạm vi di chuyển thuần điện 451 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa đạt 1.602 km theo CLTC, tương đương 1.298 km theo WLTP. Cần lưu ý rằng CLTC và WLTP là hai chu trình thử nghiệm khác nhau, vì vậy các số liệu không thể so sánh trực tiếp mà không tính đến phương pháp đo. Phạm vi hoạt động thực tế cũng có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết, tốc độ, tải trọng và cách sử dụng hệ thống điều hòa.

Bên cạnh hệ truyền động và pin, ID. Era 8X còn được trang bị khung gầm thông minh Xingyun cùng hệ thống treo khí nén hai khoang kín. Hệ thống treo cho phép điều chỉnh chiều cao thân xe trong phạm vi 150 mm, qua đó hỗ trợ thích ứng với những điều kiện vận hành khác nhau và cải thiện sự thoải mái cho hành khách.

Sự kết hợp giữa nền tảng điện áp cao 800V, nhiều tùy chọn pin, hệ truyền động EREV mô-men xoắn lớn và hệ thống treo khí nén cho thấy Volkswagen hướng mẫu xe đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV rộng rãi, có khả năng đi đường dài nhưng vẫn sở hữu công nghệ hiện đại.