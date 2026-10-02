SUV cỡ nhỏ, sedan hút khách Mỹ giữa áp lực giá xe và xăng

SUV Chevrolet Trailblazer. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Doanh số một số mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ nhỏ và sedan tại Mỹ tăng mạnh trong quý III, trong khi nhiều mẫu SUV cỡ lớn ghi nhận mức giảm, cho thấy người tiêu dùng đang cân nhắc nhiều hơn những lựa chọn phù hợp với ngân sách trong bối cảnh giá niêm yết và giá xăng cao hơn.

Theo tờ The Wall Street Journal, General Motors (GM) ghi nhận doanh số tăng mạnh đối với các mẫu SUV cỡ nhỏ trong quý III, trong đó có Chevrolet Trax và Trailblazer. Doanh số mẫu sedan Hyundai Elantra tăng 18%. Mẫu Corolla cỡ nhỏ của Toyota Motor cũng tăng mạnh trong năm nay. Tất cả các mẫu xe này đều có giá niêm yết khởi điểm dưới 25.000 USD.

Trong khi đó, doanh số của một số mẫu SUV cỡ lớn gặp khó khăn. GM ghi nhận doanh số giảm đối với những mẫu SUV cỡ lớn như Chevrolet Suburban và Tahoe. Doanh số mẫu SUV Palisade 3 hàng ghế của Hyundai giảm 1% trong quý III. Mẫu Jeep Grand Cherokee giảm 30%.

Doanh số mẫu sedan Hyundai Elantra tăng 18% trong quý III. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo công ty nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường ô tô Edmunds, tổng doanh số xe mới tại Mỹ được dự báo giảm nhẹ trong quý III so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích đã dự báo doanh số ô tô trong cả năm 2026 sẽ đi ngang hoặc giảm so với một năm trước, cho thấy giá niêm yết và giá xăng cao hơn đang gây sức ép lên người tiêu dùng.

Các báo cáo doanh số và ước tính của công ty nghiên cứu ngành Cox Automotive cho thấy tổng doanh số của ba tập đoàn ô tô lớn của Mỹ - GM, Ford và Stellantis - giảm trong quý III.

GM và Ford Motor đã tập trung bán các mẫu SUV và xe bán tải có lợi nhuận cao hơn, trong bối cảnh hai hãng này phần lớn đã rút khỏi lĩnh vực sedan. GM đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm vào tháng 7, và trong tuần này, các lãnh đạo công ty cho biết nhu cầu đối với các mẫu xe bán tải Chevrolet Silverado và GMC Sierra chạy động cơ diesel vẫn mạnh, bất chấp giá dầu diesel đang ở mức cao kỷ lục.

Mặc dù doanh số giảm, GM vẫn giữ vị trí hãng bán ô tô nhiều nhất tại Mỹ xét về sản lượng, trong khi Toyota đang ngày càng thu hẹp khoảng cách. Người phát ngôn của GM cho biết doanh số các mẫu xe bán tải cỡ lớn của hãng tăng trong quý III, ngay cả khi hãng đang chuyển sang các mẫu xe tải thuộc đời 2027 được nâng cấp đáng kể.

Trong khi đó, các hãng xe nước ngoài ghi nhận mức tăng trong 3 tháng qua khi doanh số các lựa chọn phù hợp hơn với ngân sách tăng lên, giúp cải thiện kết quả kinh doanh của họ. Honda cho biết doanh số các mẫu xe du lịch của hãng tăng 18% trong quý III, mức tăng tốt nhất kể từ năm 2020.

Ford chưa công bố số liệu doanh số quý III, nhưng Cox Automotive dự báo doanh số của hãng giảm 7% trong quý. Tình trạng thiếu linh kiện buộc Ford phải tạm thời dừng sản xuất mẫu xe bán tải F-150, mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ, qua đó ảnh hưởng đến doanh số quý III của hãng.

Stellantis, tập đoàn sở hữu thương hiệu Jeep, đang chạy đua để tung ra các mẫu xe mới và lấy lại thị phần đã mất trong những năm gần đây. Doanh số của hãng đi ngang trong quý. Giám đốc điều hành Antonio Filosa cho biết Chrysler, thương hiệu thuộc sở hữu của Stellantis, sẽ sớm bắt đầu bán những mẫu xe có giá rẻ hơn.

Stellantis, tập đoàn cũng sở hữu Jeep và Ram, hiện có rất ít mẫu xe có giá niêm yết dưới 40.000 USD.