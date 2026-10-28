SUV cỡ lớn Volkswagen ID. Era 9X lộ diện trên đường phố Việt Nam

Một chiếc Volkswagen ID. Era 9X được vận chuyển bằng xe cứu hộ tại Việt Nam vừa thu hút sự chú ý của giới quan tâm ô tô. Hình ảnh do một đại lý Volkswagen đăng tải cho thấy toàn bộ thân xe được che kín, chỉ để lộ một phần bộ mâm. Vì vậy, chưa thể xác định đầy đủ cấu hình của chiếc xe xuất hiện trong nước.

Chiếc Volkswagen ID. Era 9X được vận chuyển bằng xe cứu hộ tại Việt Nam.

Dù chưa có thông tin xác nhận xe đã sẵn sàng mở bán, sự xuất hiện này diễn ra sát thời điểm mẫu SUV được lên kế hoạch ra mắt tại Việt Nam. ID. Era 9X do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển tại Trung Quốc. Một số thông tin từ đại lý cho biết xe có thể được chào bán với giá khoảng 2,999 tỷ đồng, nhưng mức giá cuối cùng vẫn cần chờ công bố chính thức.

Nếu về nước với mức giá trên, Volkswagen ID. Era 9X sẽ bước vào nhóm SUV cỡ lớn có giá bán tiệm cận 3 tỷ đồng. Trong đó, Lynk & Co 900 là một trong những mẫu xe có thể được đặt lên bàn cân khi người mua cân nhắc lựa chọn SUV nhiều chỗ ngồi, sở hữu hàm lượng công nghệ cao.

Điểm đáng chú ý nhất của ID. Era 9X nằm ở cách xe tạo ra năng lượng để vận hành. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào pin như xe điện thuần túy, mẫu SUV sử dụng hệ truyền động EREV, trong đó động cơ xăng 1.5L công suất 141 mã lực chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phát điện. Hai mô-tơ điện mới là bộ phận trực tiếp dẫn động bánh xe, với tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Hệ dẫn động bốn bánh cũng được trang bị nhằm truyền lực tới cả hai cầu.

Một số thông tin từ đại lý cho biết ID. Era 9X có thể được chào bán với giá khoảng 2,999 tỷ đồng.

Bộ pin dung lượng 65,2 kWh cho phép xe di chuyển hơn 400 km ở chế độ thuần điện theo thông số công bố. Khi kết hợp với nguồn năng lượng do động cơ xăng cung cấp, phạm vi hoạt động tối đa đạt 1.651 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Đây là con số trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, không đồng nghĩa xe chắc chắn đạt quãng đường tương tự khi vận hành thực tế tại Việt Nam.

Khả năng bổ sung năng lượng cũng là một phần trong cấu hình của mẫu xe này. Nền tảng điện áp cao 800V hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian nạp pin từ 10% lên 80% khoảng 16,5 phút theo thông số được công bố. Sự kết hợp giữa mô-tơ điện, bộ pin lớn và động cơ xăng phát điện giúp ID. Era 9X hướng đến nhóm khách hàng muốn tận dụng đặc tính vận hành của xe điện nhưng vẫn cần khả năng đi đường dài.

Với chiều dài 5.207 mm, rộng 1.997 mm, cao 1.810 mm và trục cơ sở 3.070 mm, Volkswagen ID. Era 9X thuộc nhóm SUV có kích thước lớn. Xe bố trí sáu chỗ ngồi, ưu tiên không gian cho hành khách thay vì chạy theo cấu hình năm hoặc bảy chỗ phổ biến trên nhiều dòng SUV khác.

Khoang nội thất Volkswagen ID. Era 9X được xây dựng quanh hệ thống giải trí màn hình lớn.

Khoang nội thất được xây dựng quanh hệ thống giải trí màn hình lớn. Bảng táp-lô có hai màn hình 15,6 inch, trong khi hàng ghế sau được phục vụ bởi màn hình 21,4 inch có thể gập xuống từ trần. Danh sách tiện nghi còn có hệ thống âm thanh 27 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa ba vùng, tủ lạnh trung tâm và hệ thống đèn viền nội thất với tổng chiều dài 12,8 m.

Các ghế ngồi được bổ sung những chức năng như sưởi, làm mát hoặc massage tùy vị trí. Đáng chú ý, hệ thống Era Connect cho phép ghế trước trượt và gập để tạo thêm không gian cho hành khách phía sau. Những trang bị này cho thấy mẫu SUV không chỉ tập trung vào sức mạnh mà còn nhắm đến trải nghiệm tiện nghi trên những hành trình dài.

Bên cạnh đó, Volkswagen ID. Era 9X được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái ADAS, sử dụng cảm biến LiDAR ở phía trước cùng 12 camera và 12 cảm biến siêu âm. Xe có các tính năng hỗ trợ di chuyển trên đường hẹp, ghi nhớ hành trình lùi, tự động đỗ xe và đánh lái bánh sau nhằm cải thiện khả năng xoay xở trong không gian hạn chế.

Hiện Volkswagen chưa công bố đầy đủ thông tin về phiên bản dành cho Việt Nam. Giá bán gần 3 tỷ đồng vẫn chỉ là mức dự kiến từ đại lý, trong khi thời điểm giao xe và danh sách trang bị chính thức chưa được xác nhận. Do đó, việc ID. Era 9X xuất hiện trong nước là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định mẫu SUV này sẽ được phân phối ngay trong những ngày tới.