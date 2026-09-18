SUV cỡ lớn công suất 496 mã lực, trang bị tối tân, giá gần 940 triệu đồng

Được định vị là mẫu SUV 5 chỗ cỡ lớn, Xpeng G9L 2027 cung cấp cả hệ truyền động thuần điện và hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động. Một trong những điểm đáng chú ý là toàn bộ dòng xe đều được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh 800V+5C. Phiên bản mở rộng phạm vi có khả năng chạy thuần điện 435 km theo tiêu chuẩn CLTC và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.602 km. Trong khi đó, phiên bản thuần điện có phạm vi hoạt động tối đa 755 km.

Xpeng G9L 2027.

Mẫu SUV hạng sang này sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng mới nhất của Xpeng. Phần đầu xe nổi bật với thiết kế mặt trước khép kín, kết hợp cụm đèn pha LED kép kéo dài theo phương ngang. Hai bên cản trước tích hợp đèn pha chiếu kỹ thuật số AI cùng đèn hỗ trợ lái màu xanh dương. Tổng chiều dài của hệ thống đèn kép phía trước và phía sau vượt 6,4 m, trong đó cụm đèn siêu dài sử dụng 480 hạt LED độc lập. Ở trung tâm đầu xe còn có lưới tản nhiệt chủ động, có khả năng tự động đóng hoặc mở tùy theo điều kiện vận hành để điều chỉnh khả năng tản nhiệt, đồng thời góp phần tối ưu hệ số cản gió.

Xpeng G9L được trang bị đèn pha chiếu kỹ thuật số AI megapixel, hỗ trợ che sáng chính xác ở mức 1,3 triệu pixel. Hệ thống này có thể thực hiện nhiều chức năng như nhường đường cho người đi bộ, cảnh báo chuyển làn và cảnh báo khoảng cách an toàn, đồng thời hỗ trợ các tính năng tương tác và giải trí. Khi người dùng tiến đến gần xe, hệ thống có thể tự động chiếu hình ảnh chào mừng cá nhân hóa độ phân giải cao xuống mặt đường. Hình ảnh trình chiếu bên ngoài có thể đạt kích thước lên tới 98 inch nhờ công nghệ DLP.

G9L có chiều dài 5.120 mm, chiều rộng 1.999 mm và chiều cao 1.782 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.100 mm. Xe được thiết kế theo tỷ lệ 0,618 và cung cấp ba lựa chọn mâm xe 20, 21 và 22 inch. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm xanh Tuscan, tím Provence, đen Midnight, trắng Everest và xám Fjord. Xe sở hữu bốn cửa vận hành bằng điện, có thể đóng mở nhẹ nhàng, cùng bộ lốp kép siêu rộng 22 inch. Phía sau xe mang phong cách fastback với cánh gió tích hợp dạng nổi, được thiết kế nghiêng xuống 15 độ.

Một tính năng đáng chú ý khác là hệ thống tương tác giọng nói thông minh 360 độ từ bên ngoài xe. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để mở cả bốn cửa, mở nắp ca-pô, thực hiện thao tác đỗ xe hoặc điều khiển phát nhạc mà không cần trực tiếp thao tác trong cabin.

Bên trong, Xpeng G9L cung cấp 4 lựa chọn màu nội thất gồm cam Sahara, đỏ Bordeaux, trắng bình minh và đen thiên thạch. Không gian cabin được thiết kế theo phong cách "Khoang hạng nhất bầu trời sao toàn cầu", kết hợp màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi, bảng điều khiển tích hợp và hệ thống AR-HUD 88 inch. Gương chiếu hậu 9 inch cũng được tích hợp công nghệ truyền dữ liệu.

Ghế ngồi là một trong những điểm nhấn nổi bật trên Xpeng G9L. Xe được trang bị công nghệ định hình chủ động toàn thân AI với tổng cộng 91 cảm biến áp suất. Ghế lái sử dụng 85 cảm biến cùng 29 túi khí điều chỉnh được, trong khi ghế hành khách có 91 cảm biến và 27 túi khí điều chỉnh được.

Hệ thống cảm biến có độ chính xác 2 g và thời gian phản hồi chỉ 2 ms. Ghế trước hỗ trợ sưởi ấm hai vùng với 3 mức, thông gió hai vùng 3 mức, massage bấm huyệt hai vùng 16 điểm và chỉnh điện 24 hướng. Chế độ thư giãn không trọng lực có thể được kích hoạt chỉ bằng một nút bấm.

Hàng ghế trước còn sở hữu thiết kế đảo nổi kép, đi kèm hai bộ sạc không dây thông minh 50W và hai giá đỡ cốc kết nối. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai được trang bị màn hình giải trí 3K kích thước 21,4 inch, có thể điều chỉnh góc nhìn vô cấp trong phạm vi 75 độ, đồng thời hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, cảm ứng và Bluetooth.

Không gian hàng ghế sau của Xpeng G9L được thiết kế theo hướng ưu tiên sự thoải mái. Xe có đảo điều khiển thông minh bốn mô-tơ, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, tích hợp khu vực sạc không dây, bàn gấp, màn hình điều khiển chức năng và tủ lạnh hai cửa có khả năng điều chỉnh nhiệt độ. Bàn gấp có thể xoay 360 độ và mở rộng theo chiều dọc hai giai đoạn. Tủ lạnh có dung tích 12,5 lít, hỗ trợ dải nhiệt độ từ -6 đến 50 độ C.

Đặc biệt, hàng ghế sau được trang bị ghế không trọng lực độc lập với tựa đầu liền khối. Chỉ bằng một thao tác chạm, hệ thống có thể biến không gian nội thất thành cấu hình giường đôi cho 5 vị trí ngồi. Đây là một trong những trang bị đáng chú ý giúp Xpeng G9L hướng tới nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Hệ thống giải trí trên xe gồm 33 loa, trong đó có 8 loa độc lập tích hợp trên tựa đầu, hỗ trợ âm thanh vòm 7.1.6.8. Xpeng G9L cũng có cửa sổ trời toàn cảnh và rèm che nắng điện 3 mặt với góc bao phủ 270 độ cho hai cửa sổ bên. Tổng diện tích sàn sử dụng đạt 5,1 m², trong khi khoang hành lý có dung tích 1.152 lít và bổ sung thêm 230 lít không gian chứa đồ chìm.

Xpeng G9L là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu được trang bị hệ thống Xpeng VLA thế hệ thứ hai. Riêng phiên bản Xpeng G9L Max là mẫu xe đầu tiên sử dụng VLA Distilled Edition thế hệ thứ hai. Hệ thống có thể được cấu hình tối đa với ba chip AI Turing, đạt hiệu năng tính toán lên tới 2.250 Tops.

Theo thông tin từ hãng, công nghệ này được phát triển để xử lý tốt hơn những tình huống giao thông phức tạp như tự động chuyển hướng hoặc quay đầu khi gặp khu vực thi công, tránh vũng nước rồi trở lại làn đường ban đầu hay chủ động tránh người đi bộ bất ngờ xuất hiện. Xe cũng bổ sung tính năng đỗ xe phía trước, giúp việc lấy hoặc cất đồ vào khoang hành lý thuận tiện hơn.

Khả năng cách âm cũng được Xpeng chú trọng trên G9L. Mẫu SUV này có 30 thiết kế gia cố vách ngăn khoang, 42 tấm giảm chấn rung tại các khu vực trọng yếu và tổng cộng 122 vật liệu cách âm trên toàn xe. Hệ thống tạo ra phạm vi phủ âm thanh 720 độ, trong khi tỷ lệ bao phủ vật liệu cách âm tổng thể vượt 93%. Xe sử dụng 11 tấm kính cách âm nhiều lớp dày 4,96 mm cùng lốp Michelin giảm tiếng ồn, đồng thời trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động ENC và RNC.

Cả phiên bản thuần điện và mở rộng phạm vi của Xpeng G9L đều có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Công nghệ sạc siêu nhanh 800V+5C cho phép bổ sung quãng đường khoảng 450 km chỉ trong 9 phút. Các phiên bản thuần điện sử dụng hai loại pin lithium sắt photphat và lithium tam phân, cung cấp phạm vi hoạt động CLTC lần lượt 660 km, 702 km và 755 km.

Bản dẫn động cầu trước sử dụng một mô-tơ điện công suất 270 kW, trong khi bản dẫn động bốn bánh có hai mô-tơ với tổng công suất 430 kW. Phiên bản mạnh nhất có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,45 giây và sạc từ 10% lên 80% trong thời gian nhanh nhất 11 phút.

Với phiên bản mở rộng phạm vi, Xpeng G9L sử dụng bộ mở rộng phạm vi 1.5T công suất tối đa 110 kW. Bản dẫn động cầu trước sử dụng mô-tơ đơn 282 mã lực, còn bản dẫn động bốn bánh sở hữu hệ thống mô-tơ kép với tổng công suất 496 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,95 giây. Xe sử dụng bộ pin 63,3 kWh kết hợp bình nhiên liệu 60 lít, mang lại phạm vi thuần điện 435 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.602 km theo CLTC. Thời gian sạc từ 10% lên 80% được công bố ở mức 11 phút.

G9L sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết phía sau. Xe được trang bị giảm xóc điều chỉnh độ nhạy thông minh kết hợp hệ thống treo khí nén hai khoang, đồng thời hỗ trợ hệ thống đánh lái bánh sau điện tử hai chiều với góc tới 15 độ.

- Video cận cảnh Xpeng G9L 2027. Nguồn: CARSbyML.