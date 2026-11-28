Mẫu SUV điện của thương hiệu Zeekr được phân phối với ba phiên bản, có giá niêm yết từ 229.800-269.800 Nhân dân tệ (tương đương 892,14 triệu đồng - 1,047 tỷ đồng). Điểm đáng chú ý trên Zeekr 7X 2027 là nền tảng điện áp cao 900V, công nghệ sạc nhanh 5.5C, hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-ASD G-Pilot 4.1 và phạm vi hoạt động tối đa lên tới 802 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Zeekr 7X 2027.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Zeekr 7X 2027 là việc toàn bộ các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động RNC (Road Noise Cancellation). Công nghệ này được thiết kế để giảm tiếng ồn tần số thấp phát sinh từ mặt đường, qua đó cải thiện sự yên tĩnh trong khoang cabin.

Hệ thống RNC kết hợp với 125 giải pháp cách âm và giảm tiếng ồn khác nhau, trong đó có kính cách âm hai lớp cho cả bốn cửa và 112 gói vật liệu cách âm được bố trí tại nhiều vị trí trên thân xe. Bên cạnh đó, hệ thống giảm chấn điện từ CCD cũng được trang bị tiêu chuẩn, có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn trong khoảng thời gian tính bằng mili giây nhằm tối ưu độ êm ái, khả năng kiểm soát thân xe và sự ổn định khi vận hành.

Khoang nội thất Zeekr 7X 2027 tiếp tục sử dụng thiết kế buồng lái bao quanh, đồng thời được cải tiến với 15 hạng mục nâng cấp chi tiết. Trong đó, phối màu nội thất Xuanmi mới là điểm nhấn bên cạnh các vật liệu cao cấp như da Nappa, vật liệu hoàn thiện nâng cấp trên tấm ốp cửa và vô-lăng, cùng trần xe bọc da lộn.

Zeekr 7X 2027 có kích thước dài 4.825 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.666 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.925 mm. Thiết kế phần đầu xe có khoảng nhô phía trước chỉ 863 mm giúp tối ưu không gian bố trí bên trong, đưa tỷ lệ sử dụng không gian lên mức 83,34%. Khoảng không phía trên đầu hành khách hàng ghế thứ hai đạt 1.021 mm, tạo sự thoải mái cho những người có chiều cao lớn.

Hệ thống ghế ngồi cũng là một trong những điểm được Zeekr đầu tư trên phiên bản 2027. Hàng ghế trước có hai ghế không trọng lực, tích hợp 12 điểm massage với tám chế độ khác nhau, giúp giảm mệt mỏi trong những chuyến đi dài. Trong khi đó, hàng ghế sau sử dụng thiết kế Cloud Comfort với góc ngả tối đa 134 độ và khả năng trượt tiến lùi trong phạm vi 215 mm. Ghế sau còn được tích hợp hệ thống sưởi graphene và massage bằng khí nén, mang đến trải nghiệm tiện nghi tương tự những mẫu xe hạng sang có giá bán cao hơn.

Về công nghệ, Zeekr 7X 2027 lần đầu được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-ASD G-Pilot 4.1. Hệ thống sử dụng 31 thành phần phần cứng cảm biến, bao gồm cả LiDAR, nhằm xây dựng khả năng nhận diện môi trường xung quanh theo góc 360 độ.

Nhờ đó, xe có thể thu thập dữ liệu và hỗ trợ xử lý các tình huống giao thông trong nhiều điều kiện khác nhau, kể cả khi di chuyển ban đêm, gặp hiện tượng ngược sáng hoặc trong môi trường sương mù dày đặc. Việc trang bị LiDAR cùng hệ thống cảm biến đa dạng giúp nâng cao khả năng nhận thức của phương tiện, phục vụ các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Ngoài G-Pilot 4.1, Zeekr 7X 2027 còn tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo Super Eva với nhiều tính năng tương tác thông minh. Các tiện ích đáng chú ý gồm thú cưng ảo AI trên màn hình, xưởng sửa chữa AI Eva và trợ lý robot. Những tính năng này hướng đến việc mở rộng khả năng tương tác giữa người dùng với phương tiện, biến hệ thống giải trí và điều khiển trên xe thành một trợ lý thông minh có thể hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau trong quá trình sử dụng.

Về vận hành, toàn bộ các phiên bản của Zeekr 7X 2027 đều sử dụng nền tảng điện áp cao 900V, bao gồm hệ thống mô-tơ điện, điều khiển điện tử và quản lý nhiệt được nâng cấp. Xe được cung cấp nhiều cấu hình pin khác nhau, trong đó đáng chú ý là bộ pin Energee Golden Brick thế hệ mới hỗ trợ tốc độ sạc nhanh 5.5C. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng, qua đó cải thiện tính tiện dụng của xe điện trong những hành trình dài.

Phiên bản RWD Max sử dụng bộ pin dung lượng 75 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 620 km theo tiêu chuẩn CLTC. Phiên bản RWD Max+ được nâng dung lượng pin lên 85 kWh, cho phạm vi di chuyển 680 km. Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn bộ pin CATL Qilin dung lượng 103 kWh để nâng phạm vi hoạt động của phiên bản này lên tới 802 km.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp AWD Ultra sử dụng tiêu chuẩn pin CATL Qilin 103 kWh, với phạm vi hoạt động tối đa 715 km. Như vậy, tùy theo phiên bản và cấu hình pin, Zeekr 7X 2027 có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ di chuyển hằng ngày trong đô thị đến những chuyến đi đường dài. Tổng công suất hệ thống của xe ở mức 416 hoặc 784 mã lực.

- Video cận cảnh Zeekr 7X 2027. Nguồn: SCchannelBG.