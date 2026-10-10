SUV chạy điện công suất 295 mã lực, phạm vi hoạt động 600km, giá hơn 1,2 tỷ đồng

Volkswagen ID Tiguan 2027 được phát triển nhằm thay thế ID.4 và ID.5, mẫu xe điện mới sở hữu thiết kế SUV truyền thống hơn, nội thất được nâng cấp đáng kể và phạm vi hoạt động tối đa lên tới 600 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Volkswagen ID Tiguan.

Thay vì theo đuổi phong cách khác biệt quá mức, Volkswagen lựa chọn hướng tiếp cận quen thuộc hơn với ID Tiguan, mẫu SUV điện hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng và cách sử dụng tương tự những mẫu xe truyền thống của hãng. Xe được phát triển trên nền tảng MEB+ mới nhất, kiến trúc cũng được sử dụng trên các mẫu xe điện như Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo và ID. Cross. Nền tảng này hỗ trợ ba cấu hình hệ truyền động cùng hai tùy chọn dung lượng pin, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Volkswagen ID Tiguan 2027 sử dụng hệ dẫn động cầu sau kết hợp bộ pin 58 kWh, cho công suất 187 mã lực. Hãng chưa công bố chi tiết về thành phần hóa học của pin cũng như khả năng bộ pin này có liên quan đến loại pin từng được trang bị trên ID.4 tại Bắc Mỹ hay không.

Cao hơn trong danh mục sản phẩm là phiên bản dẫn động cầu sau công suất 282 mã lực, sử dụng pin 77 kWh. Đối với khách hàng cần khả năng vận hành linh hoạt hơn trên nhiều điều kiện đường sá, phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion cung cấp công suất kết hợp 295 mã lực và cũng được trang bị bộ pin 77 kWh.

Theo công bố của Volkswagen, ID Tiguan có thể di chuyển tối đa 600 km, sau mỗi lần sạc theo chu trình thử nghiệm WLTP. Hãng chưa xác nhận chính xác phiên bản đạt được phạm vi hoạt động này, nhưng cấu hình dẫn động cầu sau kết hợp pin 77 kWh được xem là ứng viên phù hợp.

Khả năng kéo tải cũng là một điểm đáng chú ý trên mẫu SUV điện mới. Phiên bản sử dụng pin 58 kWh có thể kéo tải tối đa 1.800 kg, trong khi các biến thể pin 77 kWh nâng giới hạn này lên 2.000 kg, giúp ID Tiguan phù hợp hơn với những khách hàng cần sử dụng xe cho các nhu cầu vận chuyển hoặc kéo theo phương tiện khác.

ID Tiguan tạo sự khác biệt rõ rệt so với ID.4 và ID.5 nhờ ngôn ngữ thiết kế Pure Positive mới, hướng đến vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn giữ những đường nét đặc trưng của một chiếc SUV. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED ban ngày có đồ họa phức tạp, kết hợp dải đèn kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng mặt trước.

Thay cho lưới tản nhiệt truyền thống, Volkswagen bố trí hai khe hút gió màu đen gần phần chân cản trước, tạo điểm nhấn cho diện mạo xe điện. Đường gân chạy từ khu vực đèn pha dọc thân xe và kéo dài qua cửa sau góp phần tạo cảm giác liền mạch, trong khi phía đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu LED nổi bật cùng bốn dải đèn LED hẹp nối liền hai bên. Logo phát sáng ở cả đầu và đuôi xe cũng giúp ID Tiguan tăng khả năng nhận diện.

Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý hơn cả có thể nằm ở khoang nội thất. Volkswagen đã điều chỉnh thiết kế cabin theo hướng thực dụng và dễ sử dụng hơn, khắc phục một số điểm gây tranh cãi trên các mẫu ID.4 và ID.5 trước đây. Vô-lăng mới được trang bị các nút bấm vật lý dành cho hệ thống điều khiển hành trình và âm thanh, thay cho những bề mặt điều khiển cảm ứng màu đen bóng trên các thế hệ trước.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số của Volkswagen ID Tiguan 2027 cũng được thiết kế lớn hơn và tích hợp trực tiếp vào bảng táp-lô, mang lại cảm giác liền mạch hơn. Đáng chú ý, giao diện hiển thị có chế độ Retro mô phỏng bốn đồng hồ truyền thống, tạo nét hoài cổ giữa không gian công nghệ hiện đại.

Hệ thống thông tin giải trí trên Volkswagen ID Tiguan 2027 được nâng cấp với màn hình lớn hơn, dù hãng chưa công bố kích thước cụ thể. Màn hình dành riêng cho hành khách phía trước cũng nằm trong danh sách trang bị có thể lựa chọn. Đặc biệt, Volkswagen đã quay trở lại sử dụng các nút điều khiển vật lý cho những chức năng thường xuyên được sử dụng.

Bên dưới cửa gió điều hòa trung tâm là chín công tắc vật lý dùng để điều chỉnh các chức năng điều hòa không khí, bao gồm nhiệt độ và tốc độ quạt. Các công tắc được hoàn thiện bằng kim loại với bề mặt tạo vân, trong khi bảng điều khiển trung tâm có thêm núm xoay điều chỉnh âm lượng và hai vị trí sạc điện thoại không dây.

Chất liệu nội thất cũng được Volkswagen chú trọng nâng cấp, với các bề mặt mềm mại hơn tại bảng điều khiển trung tâm và khu vực cửa. Danh sách trang bị tùy chọn dự kiến bao gồm ghế trước có chức năng massage, sưởi ấm và thông gió, hệ thống âm thanh Harman Kardon cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Bên cạnh đó, ID Tiguan hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số, cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh để khóa, mở khóa và khởi động xe. Những thay đổi này cho thấy Volkswagen không chỉ tập trung vào phạm vi hoạt động hay hiệu suất của xe điện mà còn chú trọng trải nghiệm sử dụng hằng ngày, yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua xe của khách hàng.

Tại thị trường châu Âu, Volkswagen ID Tiguan 2027 dự kiến sẽ mở đặt trước từ ngày 13/10 với giá khởi điểm 42.695 euro (tương đương 1,237 tỷ đồng). Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao vào đầu năm sau.

- Video cận cảnh Volkswagen ID Tiguan. Nguồn: Youcar.