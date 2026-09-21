SUV bán chạy nhất của Toyota có thêm phiên bản mới, giá gần 700 triệu đồng

Toyota RAV4 Off-Road Edition 2027 sở hữu diện mạo mới với phần đầu xe được thiết kế theo ngôn ngữ hình đầu búa, kết hợp lưới tản nhiệt màu đen dạng bán kín. Hai bên là cụm đèn pha hình chữ C đặc trưng, phía trên và phía dưới tích hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, trong khi cụm đèn pha LED trung tâm sử dụng thấu kính, tạo điểm nhấn hiện đại cho phần đầu xe.

Toyota RAV4 Off-Road Edition 2027.

Khách hàng tại Trung Quốc mua Toyota RAV4 có thể lựa chọn 6 màu sơn ngoại thất đơn sắc gồm xám đá, xám vũ trụ, trắng bạch kim, đồng bạch kim, xanh rừng và đen huyền bí. Riêng phiên bản Off-Road Edition còn có hai tùy chọn phối màu gồm đen huyền bí kết hợp trắng bạch kim hoặc đen huyền bí kết hợp xám vũ trụ.

Thiết kế thân xe được nhấn mạnh bằng đường gân bên hông khá lớn, tạo cảm giác khỏe khoắn và năng động. Các vòm bánh xe màu đen không chỉ tăng vẻ hầm hố mà còn nhấn mạnh định hướng off-road của phiên bản này. Toyota RAV4 Off-Road có kích thước dài 4.620 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.680 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được nối liền bởi một tấm ốp màu đen, tạo hiệu ứng thị giác rộng hơn cho phần đuôi xe. Cụm đèn hậu sử dụng thiết kế nguồn sáng dạng ma trận điểm giúp Toyota RAV4 Off-Road Edition tạo dấu ấn riêng khi di chuyển vào ban đêm.

Bên trong cabin, Toyota RAV4 Off-Road được thiết kế theo hướng hiện đại và phù hợp với thị hiếu khách hàng Trung Quốc. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu mềm, đi kèm hai lựa chọn phối màu đen toàn bộ hoặc đen-trắng. Bảng điều khiển trung tâm có thiết kế uốn cong, trong khi hệ thống đèn nội thất 256 màu tạo thêm không gian tùy biến cho người sử dụng.

Điểm nhấn công nghệ trong cabin là màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K với viền mỏng, kết hợp cụm đồng hồ LCD độc lập và màn hình HUD thế hệ mới. Ba màn hình có thể phối hợp để tạo thành hệ thống tương tác thông minh, trong khi toàn bộ hệ thống được vận hành nhờ chip buồng lái Qualcomm SA8155P.

RAV4 Off-Road Edition còn được trang bị ghế Stylis hướng tới sự thoải mái, tích hợp chức năng thông gió, cùng tay vịn có thể gập theo hai hướng. Khu vực phía trước có đế sạc không dây dành cho điện thoại, trong khi khoang hành lý đạt dung tích 514 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và những chuyến đi xa.

Toyota RAV4 Off-Road Edition 2027 được trang bị hệ thống Toyota Pilot với 24 thiết bị phần cứng cảm biến độ chính xác cao. Hệ thống này hỗ trợ nhiều tính năng, bao gồm kiểm soát hành trình bằng radar động DRCC, cảnh báo điểm mù BSM, thông báo giao thông động TMN, hỗ trợ thoát hiểm an toàn SEA và hệ thống camera quan sát toàn cảnh PVM.

Hệ thống truyền động là một trong những điểm đáng chú ý trên Toyota RAV4 Off-Road Edition khi xe được cung cấp ba lựa chọn. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid 2.5L với động cơ có công suất tối đa 185 mã lực, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh điện và cho tổng công suất tối đa 237 mã lực.

Tiếp theo là hệ truyền động hybrid 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực trên phiên bản dẫn động cầu trước. Theo thông số được công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của cấu hình này đạt 4,59 lít/100 km, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn muốn sở hữu hệ truyền động điện hóa.

Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L có công suất tối đa 171 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu 6,29 lít/100 km. Việc duy trì tùy chọn động cơ xăng truyền thống giúp RAV4 Off-Road tiếp cận nhóm khách hàng chưa muốn chuyển sang hệ truyền động hybrid.