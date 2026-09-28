SUV 5 chỗ giá 780 triệu đồng của Kia thiết kế ấn tượng, động cơ hiện đại nhất phân khúc cạnh tranh Kia Seltos

SUV 5 chỗ của Kia thiết kế ấn tượng, động cơ hiện đại nhất phân khúc cạnh tranh Kia Seltos

Kia tiếp tục trình làng EV3 hoàn toàn mới

Theo Tạp chí công nghệ Techz, danh mục xe điện hóa của Kia tại thị trường địa phương tiếp tục được mở rộng. Đầu năm nay, hãng đã giới thiệu mẫu EV5 hoàn toàn mới, một mẫu crossover thuần điện cạnh tranh với những đối thủ như Toyota bZ4X. Mới đây, Kia tiếp tục trình làng EV3 hoàn toàn mới, mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận hơn, hướng đến một nhóm khách hàng khác trên thị trường.

Theo cách đặt tên quen thuộc của dòng xe điện Kia, số hiệu càng nhỏ thì kích thước xe càng gọn. Vì vậy, EV3 có kích thước nhỏ hơn EV5, với chiều dài tổng thể 4.300 mm. Mẫu xe này hướng tới cạnh tranh với những đối thủ như GAC Aion UT.

EV3 có kích thước nhỏ hơn EV5

Về thiết kế, Kia EV3 dễ dàng được nhận diện là thành viên của gia đình xe điện Kia. Mẫu xe có nhiều nét tương đồng với EV5, nổi bật với phần đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng cùng cụm đèn Star-Map và mặt ca-lăng kiểu Tiger Face. Phía sau là thiết kế cửa cốp góc cạnh, kết hợp cụm đèn hậu có đồ họa ánh sáng quen thuộc, tương tự một số mẫu xe khác trong gia đình Kia.

Kia EV3 dễ dàng được nhận diện là thành viên của gia đình xe điện Kia

Cung cấp năng lượng cho EV3 là bộ pin lithium-ion dung lượng 58,3 kWh, kết hợp với mô-tơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 283 Nm. Xe hỗ trợ sạc AC với công suất tối đa 11 kW, cần khoảng 5 giờ 20 phút để sạc pin từ 10% lên 80%. Trong khi đó, với hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, thời gian để sạc từ 10% lên 80% được rút ngắn xuống chỉ còn 29 phút. Theo công bố, hệ thống này giúp EV3 đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 511 km sau mỗi lần sạc đầy.

Kia EV3 cũng được trang bị loạt tiện nghi và công nghệ an toàn

Kia EV3 cũng được trang bị loạt tiện nghi và công nghệ an toàn, trong đó có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Trên bảng táp-lô bố trí hai màn hình 12,3 inch, trong đó màn hình trung tâm đảm nhiệm vai trò hệ thống thông tin giải trí, kết hợp dàn âm thanh 6 loa.

Giá SUV 5 chỗ Kia K3

Theo Tạp chí Người quan sát, tại thị trường này, Kia EV3 hoàn toàn mới có giá 1,898 triệu peso (khoảng 780 triệu đồng), với duy nhất phiên bản GL. Xe cung cấp nhiều tùy chọn màu ngoại thất gồm Aventurine Green, Terra Cotta, Frost Blue, Ivory Silver, Shale Grey, Aurora Black Pearl và Snow White Pearl.

Kia EV3 là mẫu xe điện hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn với mức giá dễ tiếp cận hơn trong danh mục sản phẩm của Kia.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.