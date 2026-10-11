Sút xa - 'vũ khí' lợi hại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: HLHT FC.

Ở cuộc đối đầu giữa Thể Công – Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2026/2027 vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến hai siêu phẩm đẳng cấp quốc tế của các chân sút đội khách.

Phút 16, Luiz Antonio nhận bóng ở khoảng cách hơn 30m rồi bất ngờ tung cú sút táo bạo. Bóng đi với quỹ đạo khó lường, vượt qua tầm với của thủ môn đối phương, mở tỷ số cho đội bóng núi Hồng. Đến phút 60, Daniel Passira tiếp tục khiến khán giả trầm trồ bằng cú dứt điểm thành bàn từ khoảng cách gần 30m.

Luiz Antonio sở hữu khả năng sút xa rất ấn tượng.

Hai bàn thắng đẹp mắt góp phần mang về 3 điểm quý giá, đồng thời cho thấy hiệu quả của những pha dứt điểm từ xa. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện có nhiều cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt từ ngoài vòng cấm. Nổi bật trong số đó là Luiz Antonio, tiền vệ người Brazil vốn có sở trường sút xa và sút phạt.

Sở hữu cặp bắp chân săn chắc cùng lực sút mạnh, Antonio có thể tạo ra những cú dứt điểm uy lực từ khoảng cách xa. Trong thời gian khoác áo Thanh Hóa và Hải Phòng, anh đã nhiều lần ghi bàn từ ngoài vòng cấm, cho thấy khả năng tạo đột biến bằng những pha ra chân đầy sức mạnh.

Daniel Passira lập siêu phẩm sút xa gần 30m vào lưới Thể Công - Viettel. Ảnh: Thanh Hải.

Trong khi đó, Daniel Passira cũng cho thấy sự quyết đoán khi sẵn sàng tung cú sút thay vì tiếp tục phối hợp dù khoảng cách đến khung thành còn khá lớn. Bàn thắng của tiền đạo này tại Hàng Đẫy là minh chứng cho khả năng tận dụng khoảng trống và tạo đột biến từ những tình huống tưởng chừng không quá thuận lợi.

Ngoài hai cầu thủ trên, đội bóng núi Hồng còn có Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Văn Đức, Ngô Văn Lương và Vũ Quang Nam – những cầu thủ đã từng tạo đột biến bằng các pha dứt điểm từ tuyến hai. Sự đa dạng về nhân sự giúp Hà Tĩnh có thêm lựa chọn trong cách tiếp cận khung thành, thay vì chỉ trông chờ vào những pha phối hợp đưa bóng xuống sát đường biên hoặc xâm nhập vòng cấm.

Với lối chơi thiên về phòng ngự phản công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đôi khi gặp khó khi triển khai những đợt tấn công nhanh nhưng chưa kịp đưa đủ nhân sự lên phía trên. Trong tình huống ấy, thay vì cố gắng phối hợp khi các phương án chuyền bóng còn hạn chế, những cú sút từ xa có thể trở thành lựa chọn khả quan để tạo đột biến.

Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ sút xa tốt của đội bóng núi Hồng.

Nếu tận dụng tốt khoảng trống trước vòng cấm, các cầu thủ không chỉ có cơ hội ghi bàn mà còn có thể khiến hàng thủ đối phương lúng túng, mở ra những tình huống tiếp cận khung thành ở nhịp tấn công tiếp theo.

Trong bóng đá hiện đại, sút xa không đơn thuần là câu chuyện về lực chân. Một cú dứt điểm hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng quan sát vị trí thủ môn, nhận diện khoảng trống và lựa chọn thời điểm ra chân. Đặc biệt, trước những đối thủ tổ chức phòng ngự với số đông, các pha sút xa có thể trở thành lời giải khi những đường chuyền vào vòng cấm bị phong tỏa.

Không chỉ trực tiếp tạo ra bàn thắng, những cú sút từ tuyến hai còn buộc hàng phòng ngự đối phương phải chủ động áp sát người cầm bóng. Khi các hậu vệ dâng cao, khoảng trống phía sau có thể xuất hiện, mở ra cơ hội cho những đường chuyền xuyên tuyến hoặc các pha phối hợp nhanh. Ngược lại, nếu đối thủ tiếp tục lùi sâu, cầu thủ Hà Tĩnh có thể có thêm không gian để quan sát và tìm kiếm góc sút thuận lợi.

Ban huấn luyện đội bóng núi Hồng khuyến khích các học trò tự tin dứt điểm từ xa ở những trận đấu tới. Ảnh HLHT FC.

“Đội bóng chúng tôi có những cá nhân sở hữu khả năng sút xa tốt. Ban huấn luyện luôn khuyến khích cầu thủ tự tin dứt điểm khi có cơ hội. Đây là phương án chúng tôi hướng đến trong những trận đấu tới”, HLV Phan Như Thuật chia sẻ.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với những cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ sở để tiếp tục khai thác sút xa như một phương án tấn công. Khi được vận dụng hợp lý, những cú sút từ ngoài vòng cấm không chỉ mở ra cơ hội ghi bàn mà còn giúp đội bóng núi Hồng linh hoạt hơn trước các hàng phòng ngự chặt chẽ, qua đó có thêm những điểm số để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.