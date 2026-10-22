Sụt trượt đất nghiêm trọng ở Nam Gia Nghĩa

Theo ghi nhận, mặt đường tại khu vực sụt trượt xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, các mảng nhựa đường gãy vỡ, bong tróc. Một số vị trí sụp xuống, tạo thành rãnh sâu gần 1m, nhiều đoạn biến dạng, gồ ghề, xuất hiện các hõm sâu.

Đáng chú ý, sau đợt mưa lớn ngày 8/10, khối trượt dịch chuyển, tách khỏi nền đường, tạo độ chênh cao giữa các mặt đường hơn 40cm. Trong 3 ngày theo dõi gần nhất, khối trượt tiếp tục dịch chuyển khoảng 8-10cm mỗi ngày. Sau những trận mưa gần đây, tình trạng sụt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường vụ sạt trượt đất ở phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trần Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa cho biết, vị trí sụt trượt nằm trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao đường Tô Hiến Thành đến nút giao đường Nguyễn Trung Trực. Tình trạng này được phát hiện từ tháng 8/2018. Công trình hoàn thành cuối năm 2012, được bàn giao cho UBND thị xã Gia Nghĩa (cũ) quản lý, vận hành ngày 8/8/2014.

Từ năm 2018, chính quyền địa phương đã phát hiện các vết nứt, dấu hiệu sụt trượt và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Giai đoạn 2019-2024, tình trạng này tiếp tục tái diễn, đặc biệt rõ vào mùa mưa. Năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông khi đó đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng, đề xuất kinh phí sửa chữa tạm thời.

Tình trạng sạt trượt đất ngày càng diễn biến phức tạp.

Để xử lý căn cơ, ngày 26/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý lún, nứt đường Trần Hưng Đạo - Gia Nghĩa, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư.

Đường bị sạt trượt đất gây hư hỏng.

Trong thời gian chờ triển khai dự án, UBND phường Nam Gia Nghĩa đã thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời như vá vết nứt bằng bê tông xi măng, phát quang, dọn cỏ, khơi thông rãnh thoát nước nhằm hạn chế nước mưa thấm vào các khe nứt.

Tuy nhiên, trước diễn biến sụt trượt ngày càng phức tạp, địa phương đã lập rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến thay thế.