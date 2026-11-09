Sụt mố cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành do nước lũ

Ngày 9/11, tin từ UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự cố sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 24+987 trên tuyến Nghi Sơn – Bãi Trành (đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ), khiến kết cấu hạ tầng giao thông khu vực này bị hư hỏng nặng, chia cắt hoàn toàn các phương tiện lưu thông.

Khu mố cầu bị sụt gãy đứt đoạn.

Do mưa lớn kéo dài, lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, dòng nước chảy xiết đã gây xói lở dữ dội khu vực chân cầu. Tác động của dòng chảy khiến một phần mố cầu và đoạn đường dẫn bị sụt gãy đứt đoạn, kéo sập kết cấu mặt đường cùng hệ thống lan can thép xuống lòng suối.

Hiện trường để lại một khoảng hở lớn, cắt đứt hoàn toàn huyết mạch giao thông và có nguy cơ tiếp tục sạt lở diện rộng nếu thời tiết bất lợi.

Ngay sau khi phát hiện sự cố khẩn cấp, chính quyền xã Thanh Kỳ đã lập tức kích hoạt phương án ứng phó, huy động lực lượng công an, quân sự và các bộ phận chuyên môn có mặt tại hiện trường. Xã đã khẩn trương phong tỏa hai đầu cầu, dựng rào chắn cứng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng túc trực 24/24h, quyết liệt không để người và phương tiện cố tình qua lại.

Ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho biết, địa phương đang dồn lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; đồng thời đã báo cáo hỏa tốc lên UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chuyên môn để khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại và đưa ra phương án khắc phục kỹ thuật bão hòa khẩn cấp.

Trước tình hình tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành bị đứt đoạn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển khác, tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, ngầm tràn, sẵn sàng lực lượng ứng phó trước diễn biến mưa lũ còn diễn biến phức tạp tại vùng núi Thanh Hóa.