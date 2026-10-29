Sụt lún Quốc lộ 28 đoạn qua Tà Đùng

Trên Quốc lộ 28 khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ-Lâm Hà và xã Tà Đùng xuất hiện sụt lún và nứt gãy cắt ngang mặt đường làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông. (Ảnh: HUY THÀNH)

Cụ thể, mặt đường đoạn Km136+800-Km136+900 bị sụt lún toàn bộ với vị trí lún sâu nhất khoảng 30cm. Tại lề đường bên phải tuyến ở vị trí Km136+880 xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu khoảng 50cm. Vị trí Km136+890 bên trái tuyến xuất hiện vết nứt kéo dài 70m từ mép mặt đường nhựa xuống phía mái ta-luy âm, bề rộng 10cm, sâu trung bình 20cm.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp rào chắn, giăng dây, cắm biển báo, hạn chế phương tiện lưu thông. (Ảnh: HUY THÀNH)

Hệ thống ta-luy âm cũng bị ảnh hưởng mạnh với các vết nứt rộng, kéo dài. Tại vị trí Km136+820, kè ta-luy âm bên trái tuyến xuất hiện vết nứt từ đỉnh kè dài 10m, bề rộng trung bình 6cm, đồng thời kè bị đẩy ngang khoảng 10cm; chân móng kè ta-luy âm cũng xuất hiện vết nứt dài 15m, rộng 5cm.

Hiện nay, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì thường xuyên thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm và đèn tín hiệu ban đêm tại hai đầu đoạn tuyến, kết hợp bố trí nhân sự túc trực thường xuyên để theo dõi diễn biến; thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp như đổ đá phối dăm lấp đầy hố sụt ở lề đường, dùng bê-tông xi-măng trám phủ bề mặt để ngăn nước mưa thẩm thấu, đồng thời san gạt cấp phối đá dăm trên mặt đường để bảo đảm lưu thông.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp mặt đường để bảo đảm lưu thông. (Ảnh: HUY THÀNH)

Hiện nay tình trạng sụt lún vẫn tiếp tục phát sinh và kéo dài, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã triển khai thêm các biện pháp gồm rào chắn, giăng dây, cắm biển báo, hạn chế phương tiện lưu thông trên phần đường bên trái phía ta-luy âm, điều tiết phương tiện lưu thông về phía làn đường bên phải và tiếp tục theo dõi sát hiện tượng sụt lún để kịp thời có phương án xử lý.