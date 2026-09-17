Sụt lún mặt Quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhi

Sụt lún mặt đường tại Km 89+250 Quốc lộ 15C đoạn qua địa bàn xã Pù Nhi.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện, UBND xã Pù Nhi đã ra thông báo đề nghị người dân không lưu thông qua khu vực nói trên.

Trong thời gian khắc phục sự cố, người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển có thể chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế, cụ thể: Từ bản Táo, xã Trung Lý, đi theo Quốc lộ 16 đến bản Chiềng Nưa, xã Mường Lý; sau đó theo đường tỉnh 521D lên trung tâm xã Mường Lát và ngược lại.

Người dân và người tham gia giao thông không lưu thông qua khu vực Km 89+250 Quốc lộ 15C đang bị sụt lún.

Các đơn vị chức năng đang tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. UBND xã Pù Nhi sẽ thông báo khi tuyến đường được bảo đảm an toàn và đủ điều kiện lưu thông trở lại.