Sụt lún mặt đường quanh công trình xây dựng tại Hà Nội

Sụt lún mặt đường tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, phường Việt Hưng, Hà Nội. Ảnh chụp chiều 28/10.

Chiều 28/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, phường Việt Hưng, Hà Nội, mặt đường xuất hiện tình trạng nứt, sụt lún sâu về phía khu vực đang thi công móng công trình chung cư. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại khu vực tiếp giáp công trình mà còn được ghi nhận trên các tuyến phố lân cận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đòi hỏi các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp xử lý.

Trước đó dấu hiệu sụt lún xuất hiện, chủ công trường xây dựng có đổ bê-tông ngăn chặn nhưng không hiệu quả.

Tại hiện trường ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, công nhân đang triển khai các hoạt động đào móng công trình. Khu vực tiếp giáp giữa mặt đường giao thông và hố móng được bố trí hệ thống cừ, kết cấu chống đỡ cùng các thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên, qua quan sát, một số đoạn kết cấu chắn đất có dấu hiệu biến dạng, võng về phía lòng hố đào.

Tình trạng nứt, sụt lún không chỉ xuất hiện tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu mà còn được ghi nhận trên các tuyến phố bao quanh dự án, trong đó có phố Đào Hinh và phố Việt Hưng. Diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Đơn vị thi công đặt biển cảnh báo tại khu vực đường sụt lún. Ảnh chụp chiều 28/10.

Để khắc phục tạm thời, đơn vị thi công đã đổ bê tông tại một số vị trí mặt đường bị lún, nứt. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường, biện pháp này chưa xử lý triệt để tình trạng hư hỏng. Mặt đường tiếp tục xuất hiện thêm các vết nứt mới, một số vị trí có dấu hiệu sụt lún trở lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông.

Trước thực trạng trên, việc khẩn trương kiểm tra hiện trạng mặt đường, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động thi công đến công trình lân cận và xác định giải pháp khắc phục căn cơ là yêu cầu cần thiết. Cùng với đó, các biện pháp cảnh báo, rào chắn và tổ chức giao thông phải được thực hiện kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Trao đổi với phóng viên về sự việc, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được tình hình và đang tổ chức kiểm tra thực địa.

Theo đại diện Ban Duy tu, hoạt động thi công công trình phải bảo đảm an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật lân cận và đời sống người dân. Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu cho thấy vị trí sụt lún nằm trong khu vực ngõ do Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng quản lý.

Trước đó, khi phát hiện hoạt động thi công gây hư hỏng, sụt lún tuyến đường Việt Hưng - Đào Hinh, lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công, với số tiền 35 triệu đồng.

Trước tình trạng sụt lún tiếp tục được ghi nhận, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, khắc phục hư hỏng; đồng thời tổ chức rào chắn, bố trí cảnh báo và phân luồng giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát kỹ thuật tại khu vực. Trường hợp chủ đầu tư hoặc nhà thầu tiếp tục vi phạm, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn trong quá trình thi công, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.