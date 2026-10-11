Sụt lún 'ăn' nửa mặt đường đèo Đại Ninh ở Lâm Đồng

Ngày 11/10, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng), cho biết tại Km46+140 - Km46+180 trên quốc lộ 28b, đoạn qua đèo Đại Ninh, mặt đường xuất hiện vết nứt kéo dài nhiều mét, ăn sâu gần hết bề rộng làn đường.

Quốc lộ 28b sụt lún tại vị trí Km46+140 - Km46+180.

Theo ông Đăng, vị trí hư hỏng nằm ở đầu dốc, đoạn đường cong theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết, ở giữa đoạn từ cầu cạn số 3 đến cầu cạn số 4.

“Điểm sụt lún này có chiều dài khoảng 10m, ăn sâu vào tim đường. Những ngày qua, trên đèo Đại Ninh mưa lớn. Xã đã báo cáo vụ việc này cho tỉnh”, ông Đăng cho hay.

Vết sụt lún kéo dài khoảng 10m và mở rộng trên miệng.

Cũng theo ông Đăng, để cảnh báo nguy hiểm, đơn vị quản lý tuyến đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và các vật dụng phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào khu vực bị nứt, sụt lún.

Bề mặt taluy âm trên Quốc lộ 28b cũng nứt nẻ nghiêm trọng.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 7/10, mái taluy dương tại Km45+656 - Km45+753 xảy ra sạt trượt. Cùng thời điểm, mặt đường tại Km46+140 - Km46+180, phía trên khu vực sạt trượt, xuất hiện vết nứt tại vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và lề đường.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị tư vấn thiết kế đã lên kế hoạch khảo sát vị trí sụt lún tại Km46+140 - Km46+180 để đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận 3 vị trí hư hỏng trên quốc lộ 28b và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình và sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường.