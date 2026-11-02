Sút cả trận không trúng đích, Liverpool thua Arsenal 0-1

Video: Highlight Liverpool 0-1 Arsenal

●Ngoại hạng Anh

Liverpool

0-1

Arsenal

KẾT THÚC

Havertz 16’

Thống kê trận đấu

56%Kiểm soát bóng44%

17Sút10

0Sút trúng đích3

7Phạt góc4

3Thẻ vàng4

0Thẻ đỏ0

Đêm 1/11 trên sân nhà Anfield, Liverpool thua Arsenal với tỷ số 0-1 ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. Đội chủ nhà ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng không thể sút trúng đích lần nào. Arsenal giành chiến thắng nhờ pha dứt điểm của Kai Havertz.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 16 từ đường chuyền không tốt của thủ thành Alisson Becker giúp Arsenal giành bóng ngay ở sân đối phương. Declan Rice kiến tạo để Kai Havertz dứt điểm đưa Arsenal vượt lên. Bàn thắng này khiến thế trận thay đổi rõ rệt khi Liverpool quyết tâm dâng cao tấn công và tạo ra sức ép lớn.

Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Arsenal lùi đội hình về tạo khối phòng ngự sâu ở sân nhà. Những đường chuyền phản công hướng đến Kai Havertz không hiệu quả nhưng đội khách vẫn làm tốt trong việc ngăn cản đối thủ uy hiếp khung thành.

Liverpool có 8 pha dứt điểm trong hiệp một nhưng không lần nào đưa bóng trúng đích. Phút 39, cơ hội nguy hiểm nhất của Liverpool xuất hiện khi Florian Wirtz tung cú đá phạt đưa bóng dội xà.

Đội chủ nhà tiếp tục chiếm ưu thế và ép sân ở hiệp 2 nhưng không duy trì được cường độ và nhịp độ tấn công. Arsenal vẫn tập trung phòng ngự. Huấn luyện viên Mikel Arteta yêu cầu các học trò giữ cự ly đội hình hợp lý và không mạo hiểm dâng cao. Điều này khiến Liverpool rơi vào trạng thái bế tắc.

Arsenal vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: Reuters)

Sức ép Liverpool tạo ra đối với hàng thủ Arsenal không nhỏ nhưng họ không tạo ra sức sát thương từ những đường chuyền vào vòng cấm. Đội chủ nhà có thêm 9 cú sút ở hiệp 2 và vẫn không thể đưa bóng đi trúng đích. Những điều chỉnh của huấn luyện viên Andoni Iraola không giúp Liverpool cải thiện tình hình.

Arsenal chấm dứt 13 năm không thắng Liverpool trên sân Anfield tại giải Ngoại Hạng Anh. Chiến thắng này cũng giúp đội đương kim vô địch vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Liverpool

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Alisson Becker

5,9

4

Virgil van Dijk

7,1

5

Jérémy Jacquet

6,7

6

Milos Kerkez

▮

↓

7,4

7

Florian Wirtz

↓

6,2

9

Alexander Isak

6,3

10

Alexis Mac Allister

▮

6,8

18

Cody Gakpo

↓

6,0

29

Bradley Barcola

▮

6,1

33

Ronald Araújo

↓

6,6

42

Trey Nyoni

↓

7,3

DỰ BỊ VÀO SÂN

8

Dominik Szoboszlai

↑

6,7

21

Kostas Tsimikas

↑

23

Víctor Muñoz

↑

67

Lewis Koumas

↑

73

Rio Ngumoha

↑

6,8

Arsenal

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

David Raya

▮

7.0

6

Gabriel Magalhães

7,4

8

Martin Ødegaard

↓

7,1

12

Jurriën Timber

▮

6,7

15

Ezri Konsa

7,9

17

Christos Tzolis

↓

6,8

20

Noni Madueke

▮

6,9

29

Kai Havertz

↓

7,4

33

Riccardo Calafiori

7,2

39

Bruno Guimarães

↓

6,7

41

Declan Rice

7,9

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Piero Hincapié

↑

14

Viktor Gyökeres

↑

23

Mikel Merino

↑

49

Myles Lewis-Skelly

▮

↑

6,9

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu. Kết thúc trận Liverpool 0-1 Arsenal, thứ hạng các đội bóng như sau:

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

9

14

5

24

2

Manchester City

9

20

10

21

3

Brighton

9

24

7

19

4

Chelsea

9

19

15

16

5

Liverpool

9

11

9

15

6

Brentford

9

16

9

14

7

Bournemouth

9

14

13

12

8

Tottenham

9

10

10

12

9

Aston Villa

9

10

13

12

10

Hull City

9

11

10

11

11

Leeds United

9

9

8

11

12

Newcastle United

8

12

14

11

13

Ipswich Town

9

14

18

11

14

Everton

8

8

9

10

15

Fulham

9

9

11

9

16

Coventry City

9

9

16

9

17

Manchester United

9

10

15

7

18

Crystal Palace

9

9

21

7

19

Nottingham Forest

9

6

12

6

20

Sunderland

9

7

17

5

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

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