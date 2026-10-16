Sụt 8kg vì bệnh đường ruột

Theo đó, bệnh nhi N.Q.P (14 tuổi, ngụ xã Dầu Tiếng, TP.HCM) xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn, đi ngoài ra máu và mệt mỏi kéo dài.

Trước đó, bé được chẩn đoán trĩ nội có xuất huyết tại bệnh viện địa phương và điều trị nhưng không cải thiện.

Gần một tháng trước khi nhập viện, tình trạng đau bụng, nôn ói, ăn uống kém diễn biến thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho gia đình về bệnh của bé.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh nhi được thăm khám, nội soi và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả nội soi ghi nhận tổn thương viêm loét tại vùng hồi manh tràng, khu vực tiếp giáp giữa ruột non và đại tràng.

Xét nghiệm giải phẫu bệnh kết hợp hóa mô miễn dịch giúp xác định bệnh lý viêm mạn tính hồi manh tràng thể hoạt động.

BS CKII Đặng Lê Phong - Phó Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, việc chẩn đoán ca bệnh gặp khó khăn do cần phân biệt với bệnh Crohn và tổn thương viêm khu trú do lao. Vì vậy, bác sĩ chỉ định thêm hóa mô miễn dịch nhằm làm rõ nguyên nhân, tạo cơ sở lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ, tổn thương viêm loét hồi manh tràng có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có nhiễm trùng và các bệnh lý viêm đường ruột. Đau bụng kéo dài, tiêu chảy, đi ngoài ra máu, mệt mỏi và sụt cân bất thường ở trẻ em là những dấu hiệu cần được thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng.

Sau khi xác định bệnh, bé được điều trị bằng kháng sinh và thuốc kháng viêm theo chỉ định, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Sau 3 tuần, các cơn đau bụng giảm, tình trạng đi ngoài cải thiện, bé ăn uống tốt hơn và tinh thần tươi tỉnh. Bệnh nhi hiện đã ổn định, được xuất viện và tiếp tục theo dõi ít nhất 6 tháng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, nôn ói, tiêu chảy hoặc sụt cân bất thường.

Nếu triệu chứng dai dẳng, tái diễn hoặc không cải thiện sau điều trị, trẻ cần được khám chuyên khoa để xác định đúng nguyên nhân.

Trong quá trình hồi phục, gia đình cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, duy trì chế độ ăn phù hợp và đưa trẻ tái khám đúng lịch, không tự ý thay đổi thuốc.