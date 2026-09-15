Sút 27 lần chỉ ghi 1 bàn, HLV trưởng U23 Việt Nam nói gì?

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Kuwait với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra thế trận chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Những cơ hội được tạo ra với tần suất cao, nhưng khả năng tận dụng của các cầu thủ áo đỏ lại chưa tương xứng với thế trận. Theo thống kê, các cầu thủ trẻ Việt Nam tung ra tới 27 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 trong số đó thành công.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối: U23 Việt Nam sút 27 lần chỉ ghi 1 bàn (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. “Trận đấu này rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, khả năng dứt điểm không thể cải thiện trong ngày một ngày hai mà cần được rèn luyện thường xuyên thông qua các bài tập và sự lặp lại trong quá trình thi đấu.

“Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”, ông Vinh cho biết.

Dù không hài lòng với kết quả, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá tích cực về tinh thần thi đấu của các học trò: “Điều mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Và cái thứ hai nữa, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Trận hòa Kuwait là một lời cảnh báo về khả năng tận dụng cơ hội, nhưng chưa phải dấu chấm hết cho tham vọng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước mắt, mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo gặp Philippines, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết.