Sustainability Impact Challenge 2026 ươm mầm tương lai bền vững

Chương trình kết hợp đào tạo với giải quyết các bài toán thực tiễn về phát triển bền vững, tạo cơ hội để sinh viên học hỏi, nghiên cứu và phát triển giải pháp thông qua ba lộ trình Đổi mới sáng tạo, Chiến lược bền vững và Nghiên cứu bền vững. Qua đó, Sustainability Impact Challenge (SIC) hướng đến xây dựng tư duy và năng lực bền vững, giúp người trẻ có hành trang để thích ứng, hành động và tạo tác động trước những thách thức của tương lai.

Năm nay, chương trình thu hút gần 200 lượt đăng ký từ sinh viên thuộc 15 trường đại học trên cả nước, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thế hệ trẻ đối với phát triển bền vững và mong muốn được học hỏi, đóng góp cho những thay đổi tích cực.

Ban tổ chức chào mừng sinh viên tham gia SIC 2026. (Hình: RMIT)

Kết nối hệ sinh thái giáo dục làm bệ phóng năng lực

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu rộng. Những chuyển dịch về khí hậu, công nghệ và phát triển bền vững đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, Phòng Phát triển bền vững, Đại học RMIT Việt Nam khởi xướng SIC nhằm phát triển vai trò của người trẻ trong hành trình hướng tới phát triển bền vững. Thay vì chỉ đặt câu hỏi: “Sinh viên có thể tạo ra ý tưởng gì?”, SIC đặt trọng tâm vào một câu hỏi rộng hơn: “Người trẻ cần phát triển những năng lực gì để có thể tiếp tục tạo ra tác động trong tương lai?”.

Chương trình SIC 2026 kết hợp học và hành thông qua sáu chuyên đề trong bốn tuần. Sinh viên bắt đầu với nền tảng về các khái niệm và tư duy phát triển bền vững, sau đó từng bước vận dụng kiến thức để khám phá vấn đề, phát triển giải pháp và hoàn thiện dự án. Song song với nội dung học tập, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng triển khai dự án như nghiên cứu, quản lý dự án, làm việc nhóm, tư duy phản biện và giao tiếp.

Sinh viên tham gia hoạt động học tập và làm việc nhóm trước thềm Demo Day. (Hình: RMIT)

Tiếp cận đa chiều về đổi mới sáng tạo và tư duy bền vững

Một điểm nổi bật của SIC là cách chương trình khuyến khích sinh viên nhìn nhận vấn đề từ nhiều lăng kính thay vì tìm kiếm một công thức giải quyết duy nhất. Tại SIC 2026, các đội được lựa chọn giữa ba lộ trình gồm Đổi mới sáng tạo, Chiến lược bền vững và Nghiên cứu bền vững. Mỗi lộ trình đưa sinh viên đến một cách tiếp cận và phương pháp khám phá khác nhau, từ đó khuyến khích các đội đặt những câu hỏi khác nhau trước cùng một thách thức và xác định hướng giải quyết phù hợp với bối cảnh.

Sinh viên thực hành thuyết trình và chia sẻ ý tưởng trong lớp học. (Hình: RMIT)

Đồng hành cùng SIC 2026 với vai trò đối tác phát triển đề bài, AEON Việt Nam và Hợp tác xã Nông nghiệp bền vững Lạc Địa mang đến những vấn đề thực tiễn gắn với các thách thức phát triển bền vững. Đề bài do các đối tác này đưa ra tập trung vào chủ đề mua sắm tiêu dùng bền vững, và khai thác câu chuyện tận dụng lục bình tại Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển sinh kế cho cộng đồng.

Không gian học hỏi của SIC cũng được mở rộng thông qua các phiên tọa đàm và trao đổi với chuyên gia từ các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng viên các trường đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt quá trình học hỏi. Bên cạnh đó, Biti’s và HSF, với vai trò đối tác tài trợ, góp phần tạo nguồn lực để SIC xây dựng môi trường học hỏi, kết nối và trải nghiệm cho người trẻ.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu đề bài và chia sẻ bối cảnh thực tiễn với sinh viên. (Hình: RMIT)

Demo Day – Bước đầu tiếp nối hành trình kiến tạo tác động cho cả cộng đồng

Sau hai tháng học tập, nghiên cứu và phát triển, 10 đội thi mang đến Demo Day các giải pháp cho những thách thức phát triển bền vững mà các đội đã lựa chọn và theo đuổi trong suốt hành trình SIC 2026.

Thay vì một sân khấu thuyết trình theo hình thức truyền thống, Demo Day được thiết kế để mỗi đội trực tiếp giới thiệu và thuyết phục hội đồng đánh giá tại khu vực trưng bày của mình. Tại đây, các đội trình bày ý tưởng, trả lời câu hỏi và bảo vệ cách tiếp cận trước các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện từ hệ sinh thái phát triển bền vững – mô phỏng trải nghiệm pitching mà các bạn có thể gặp trong hành trình trở thành những nhà sáng lập tương lai.

Kết thúc Demo Day, bốn đội xuất sắc nhất được vinh danh gồm Genesis (đề bài từ nhóm giảng viên cố vấn cho SIC 2026), Avengers (đề bài từ AEON Việt Nam), Terra (đề bài từ Hợp tác xã Lạc Địa) và Bún Bò Lab (Giải thưởng do khán giả bình chọn). Các đội nhận 5 triệu đồng tiền mặt, quà tặng từ các nhà tài trợ cùng cơ hội tiếp tục phát triển và triển khai chính giải pháp mà các bạn đã đề xuất trong môi trường doanh nghiệp thực tế.

Bốn đội chiến thắng tại vòng chung kết, ghi dấu những sáng kiến nổi bật từ sinh viên. (Hình: RMIT)

Đại diện ban tổ chức SIC, bà Trịnh Thị Ánh Phường, Quản lý Phát triển bền vững tại Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ:

“Điều làm tôi bất ngờ nhất sau hành trình SIC là sự thay đổi của các đội thi. Ban đầu, các bạn thường tập trung vào việc tìm một ý tưởng thật tốt. Nhưng sau quá trình học hỏi, nghiên cứu và làm việc cùng cố vấn, các bạn bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và tự tin hơn khi bảo vệ cách tiếp cận của mình. Với tôi, đó mới là giá trị lớn nhất của giáo dục – không chỉ giúp người trẻ có thêm kiến thức, mà trang bị cho các bạn hành trang để tiếp tục học hỏi và bước tiếp trước những vấn đề mới”.