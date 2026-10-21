Supe Lâm Thao: Lợi nhuận quý III tiếp tục suy giảm, lãi vay bào mòn kết quả kinh doanh

Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 659,6 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 của Supe Lâm Thao giảm 53,6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 7,4%, xuống còn 550,6 tỷ đồng. Nhờ tốc độ giảm giá vốn nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ giảm 3,8%, đạt gần 109 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ khoảng 16% lên 16,5%.

Tuy nhiên, sự cải thiện ở khâu lợi nhuận gộp chưa đủ bù đắp áp lực từ chi phí tài chính. Cụ thể, chi phí tài chính trong quý III tăng 68,5%, lên 12,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 7,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 12,4 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 67,6%.

Ở chiều ngược lại, Supe Lâm Thao đã tiết giảm một số khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng giảm 7,1%, xuống 37,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,5%, còn 41,4 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn chỉ đạt 19,8 tỷ đồng, giảm khoảng 19,9% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 20,2%. Lợi nhuận sau thuế còn gần 16 tỷ đồng, thấp hơn 20,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.895,2 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm từ 515,7 tỷ đồng xuống 365,6 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 29,1%.

Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt 80,3 tỷ đồng, giảm 54,8%. Sau khi tính các khoản thu nhập và chi phí khác, lợi nhuận trước thuế đạt 83,1 tỷ đồng, giảm 53,9%; lợi nhuận sau thuế còn 66,5 tỷ đồng, giảm 53,6% so với cùng kỳ.

Một trong những yếu tố gây sức ép đáng kể là chi phí lãi vay. Trong 9 tháng, khoản chi phí này lên tới 34,9 tỷ đồng, tăng 68,6% so với mức 20,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí tài chính cũng tăng từ 20,8 tỷ đồng lên 35,5 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay gia tăng trong khi lợi nhuận gộp suy giảm khiến dư địa lợi nhuận bị thu hẹp. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 2.362,7 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.858,9 tỷ đồng, giảm 11,2%; tài sản dài hạn đạt 503,8 tỷ đồng, tăng 19,6%.

Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản. Cuối quý III, giá trị hàng tồn kho đạt 1.162,5 tỷ đồng, giảm 31,8%, tương ứng giảm 542,8 tỷ đồng so với đầu năm. Dù đã thu hẹp đáng kể, khoản mục này vẫn chiếm khoảng 49,2% tổng tài sản.

Việc hàng tồn kho giảm có thể giúp doanh nghiệp giải phóng một phần vốn đang nằm trong nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm. Tuy nhiên, mức giảm tồn kho chưa đủ để khẳng định hiệu quả quản trị vốn lưu động đã cải thiện toàn diện, bởi các khoản phải thu khách hàng lại tăng mạnh trong cùng kỳ.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 66,1 tỷ đồng đầu năm lên 459,7 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 56,1 tỷ đồng lên 464,4 tỷ đồng.

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 đạt 953,3 tỷ đồng, giảm 8,4% so với đầu năm. Toàn bộ nợ phải trả được ghi nhận là nợ ngắn hạn. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ khoảng 41,4% xuống 40,4%, trong khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,71 lần xuống 0,68 lần.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 27,9%, còn 513,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 199,1 tỷ đồng so với đầu năm. Phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm mạnh từ 175,2 tỷ đồng xuống 57,3 tỷ đồng.

Dù vậy, phải trả người lao động tăng từ 77,9 tỷ đồng lên 154,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 98,3%. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 1.409,4 tỷ đồng, giảm 4,3% so với đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 90,1 tỷ đồng, giảm 51,7%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý III/2026 đạt 101,6 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 100,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cần đặt diễn biến này bên cạnh sự gia tăng mạnh của các khoản phải thu khách hàng để đánh giá tính bền vững của dòng tiền trong những quý tiếp theo.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 125,9 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi 451 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, cao hơn khoản tiền vay nhận được là 325,1 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 1,5 tỷ đồng.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong quý III âm 22,9 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn 24,2 tỷ đồng, thấp hơn mức 26,1 tỷ đồng đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu LAS đang có dấu hiệu hồi phục nhẹ sau giai đoạn giao dịch quanh vùng 11.600–11.700 đồng/cp vào giữa tháng 10/2026. Dù vậy, so với vùng giá cao nhất 52 tuần, thị giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể.

LAS từng đạt mức giá 30.500 đồng/cp vào ngày 9/7/2024. So với mức này, thị giá hiện tại thấp hơn khoảng 60,3%.