Supe Lâm Thao: Lan tỏa tinh thần sáng tạo xanh và bảo vệ môi trường

Biến vật liệu bỏ đi thành những sản phẩm có giá trị

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) đã tổ chức cuộc thi Ngày hội Sáng tạo xanh năm 2026, thu hút sự tham gia của 10 đội thi đại diện các đơn vị trong toàn Công ty. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra ngày 19/10/2026, ghi nhận những ý tưởng sáng tạo gắn với thực hành tiết kiệm, tái chế và bảo vệ môi trường của nữ công nhân lao động.

Tổng Giám đốc Phạm Thanh Tùng thăm gian hàng Sáng tạo xanh

Khác với các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thường tập trung vào giải pháp công nghệ và hiệu quả sản xuất, Ngày hội Sáng tạo xanh lựa chọn một cách tiếp cận gần gũi hơn: khuyến khích người lao động tìm kiếm giá trị mới từ những vật liệu đã qua sử dụng, vật liệu bỏ đi hoặc có khả năng tái chế.

Với thông điệp “Tái chế hôm nay - xanh hơn ngày mai”, các đội thi đã mang đến những sản phẩm sáng tạo, thể hiện sự khéo léo, tư duy đổi mới và ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Thay vì nhìn nhận vật liệu đã qua sử dụng đơn thuần là chất thải cần loại bỏ, cuộc thi khuyến khích người tham gia suy nghĩ về khả năng tái sử dụng, tận dụng và tạo ra giá trị từ những nguồn vật liệu sẵn có.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm dự thi không chỉ được đánh giá về hình thức hay sự độc đáo. Ban Giám khảo xem xét đồng thời bốn tiêu chí: tính sáng tạo, giá trị sử dụng, tính thẩm mỹ và hiệu quả môi trường. Điều này cho thấy cuộc thi hướng tới những ý tưởng có ý nghĩa thực tiễn, trong đó yếu tố bảo vệ môi trường được đặt song hành với khả năng ứng dụng.

Thông qua hoạt động này, những khái niệm như tái sử dụng, tái chế hay tiết kiệm tài nguyên trở nên gần gũi hơn với người lao động. Mỗi sản phẩm dự thi là một cách tiếp cận cụ thể, góp phần khơi gợi thói quen cân nhắc trước khi thải bỏ vật liệu, đồng thời khuyến khích tìm kiếm những phương án sử dụng hiệu quả hơn.

Các đội thi đã mang đến những sản phẩm sáng tạo, thể hiện sự khéo léo, tư duy đổi mới và ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về đội thi Xí nghiệp Axít.

Việc cả 10 đội tham gia đều được ghi nhận bằng các giải thưởng cũng cho thấy tinh thần khích lệ, động viên của chương trình. Bên cạnh kết quả thi đua, giá trị của Ngày hội Sáng tạo xanh còn nằm ở sự hưởng ứng của các đơn vị và khả năng đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với công việc, đời sống thường ngày của cán bộ, công nhân viên.

Ban giám khảo chấm điểm cho các đội thi

Khơi dậy sức sáng tạo của nữ công nhân lao động

Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, Ngày hội Sáng tạo xanh còn là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh vai trò, năng lực và những đóng góp của nữ công nhân lao động Supe Lâm Thao.

Trong môi trường sản xuất phân bón và hóa chất, người lao động phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, an toàn và hiệu quả vận hành. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ nữ công nhân lao động còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp sáng kiến và cải tiến trong quá trình làm việc.

Năm 2025, Supe Lâm Thao có 111 tác giả nữ được Hội đồng sáng kiến Công ty ghi nhận và khen thưởng. Con số này phản ánh sự tham gia tích cực của lao động nữ trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Từ nền tảng đó, cuộc thi Ngày hội Sáng tạo xanh mở thêm một không gian để nữ công nhân lao động thể hiện năng lực sáng tạo ở những lĩnh vực gần gũi hơn với cuộc sống. Không đòi hỏi những công trình nghiên cứu phức tạp hay thiết bị công nghệ hiện đại, cuộc thi đề cao khả năng quan sát, óc thẩm mỹ, sự khéo léo và cách giải quyết vấn đề bằng những nguồn lực sẵn có.

Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa phong trào thi đua lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp. Khi người lao động được khuyến khích đề xuất ý tưởng, được tạo điều kiện thực hiện và được ghi nhận những đóng góp, tinh thần sáng tạo có thêm cơ hội phát triển.

Nhân dịp này, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trao Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng thời, một tập thể và một cá nhân được nhận Bằng khen chuyên đề của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Các hình thức biểu dương, khen thưởng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với đội ngũ nữ công nhân lao động, không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn trong xây dựng đời sống tinh thần và phát huy năng lực cá nhân.

Từ phong trào sáng tạo đến văn hóa phát triển bền vững

Ngày hội Sáng tạo xanh diễn ra trong bối cảnh Supe Lâm Thao đang đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp cải tiến thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hoạt động vận hành.

Trong năm 2025 và sáu tháng đầu năm 2026, Supe Lâm Thao có 139 sáng kiến của 428 tác giả được công nhận, với tổng giá trị làm lợi khoảng 8,2 tỷ đồng. Những sáng kiến này trải rộng từ cải tiến thiết bị, nguyên liệu đến kiểm soát chất lượng sản phẩm và tổ chức lao động.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp được hình thành ngay từ nhu cầu thực tế tại các dây chuyền sản xuất. Điển hình như việc thay đổi nguyên liệu trong phối liệu sản xuất phân bón NPK 12-5-10, góp phần tiết giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu về chất lượng; hay việc đội ngũ kỹ thuật tự thiết kế, chế tạo và lập trình hệ thống cân kiểm tra trọng lượng bao sản phẩm.

Tổng Giám đốc Phạm Thanh Tùng trao Giải cho các đội thi. Ảnh: Báo Phú Thọ

Những kết quả này cho thấy đổi mới sáng tạo tại Supe Lâm Thao không chỉ gắn với các dự án đầu tư công nghệ quy mô lớn mà còn bắt nguồn từ việc phát hiện và giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động hằng ngày.

Đặt trong bối cảnh đó, Ngày hội Sáng tạo xanh tuy có hình thức và phạm vi khác với các sáng kiến kỹ thuật, nhưng cùng hướng tới một giá trị chung: khuyến khích người lao động chủ động suy nghĩ, tìm tòi giải pháp mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao trách nhiệm đối với môi trường.

Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, phát triển xanh không chỉ là đầu tư thiết bị xử lý chất thải hay ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng. Quá trình này còn cần được hỗ trợ bởi nhận thức và hành động của mỗi người lao động, từ việc tuân thủ các quy trình sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu đến hình thành thói quen tái sử dụng, hạn chế lãng phí.

Theo ý nghĩa đó, một cuộc thi sáng tạo sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng có thể trở thành hoạt động truyền thông nội bộ thiết thực, góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ảnh: Báo Phú Thọ

Điểm tích cực của chương trình còn nằm ở sự kết hợp giữa hoạt động công đoàn với định hướng phát triển của doanh nghiệp. Thông qua sân chơi sáng tạo, tổ chức công đoàn không chỉ chăm lo đời sống tinh thần mà còn góp phần phát huy năng lực, sự chủ động và trách nhiệm của người lao động trong xây dựng môi trường làm việc xanh, an toàn, thân thiện.

Hướng tới dấu mốc 65 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2027), Supe Lâm Thao đang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Trong hành trình đó, việc nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo từ những hoạt động gần gũi như Ngày hội Sáng tạo xanh có ý nghĩa thiết thực đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ những vật liệu đã qua sử dụng đến các sản phẩm mang giá trị mới, cuộc thi gửi gắm một thông điệp giản dị: sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể khởi nguồn từ sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của mỗi người.

Và khi tinh thần ấy được lan tỏa trong từng đơn vị, từng vị trí công việc, những hành động nhỏ hôm nay có thể góp phần hình thành thói quen tiết kiệm tài nguyên, ý thức bảo vệ môi trường và nền tảng văn hóa phát triển bền vững cho Supe Lâm Thao trong những năm tiếp theo.