Supe Lâm Thao lãi sau thuế 9 tháng giảm hơn 53%, chi phí lãi vay tăng gần 69%

Lợi nhuận suy giảm mạnh trong 9 tháng

Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026, Supe Lâm Thao LAS ghi nhận doanh thu đạt 681,5 tỷ đồng trong quý III, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 7,4%, xuống 550,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn giảm 3,8%, còn 109 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 16,5%, nhỉnh hơn mức 16% của cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của LAS

Dù biên lợi nhuận gộp trong quý III có sự cải thiện nhẹ, chi phí tài chính tăng mạnh đã gây thêm áp lực lên kết quả kinh doanh. Cụ thể, chi phí tài chính của LAS đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 68,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 7,4 tỷ đồng lên 12,4 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 67,6%.

Chi phí bán hàng giảm 7,1%, xuống 37,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,5%, còn 41,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 20,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế còn 16 tỷ đồng, giảm 20,4%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của LAS đạt 2.895,2 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế 83,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,9% và 53,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, chi phí lãi vay của LAS ở mức 34,9 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho hơn 1.162 tỷ đồng, phải thu khách hàng tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LAS đạt 2.362,7 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.858,9 tỷ đồng, giảm 11,2%; tài sản dài hạn đạt 503,8 tỷ đồng, tăng 19,6%.

Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản. Cuối quý III, giá trị hàng tồn kho của LAS đạt 1.162,5 tỷ đồng, giảm 31,8%, tương ứng giảm 542,8 tỷ đồng so với đầu năm. Dù đã thu hẹp đáng kể, hàng tồn kho vẫn chiếm khoảng 49,2% tổng tài sản của LAS.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 66,1 tỷ đồng đầu năm lên 459,7 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 56,1 tỷ đồng lên 464,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của LAS đạt 953,3 tỷ đồng, giảm 8,4% so với đầu năm. Toàn bộ khoản nợ phải trả được ghi nhận là nợ ngắn hạn.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 513,6 tỷ đồng, giảm 27,9%, tương ứng giảm 199,1 tỷ đồng so với đầu năm. Phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm mạnh từ 175,2 tỷ đồng xuống 57,3 tỷ đồng, tương đương giảm 67,3%.

Tổng nợ phải trả hiện chiếm khoảng 40,4% tổng tài sản, thấp hơn mức khoảng 41,4% đầu năm. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ khoảng 0,71 lần xuống 0,68 lần.

Tuy nhiên, một số khoản mục nợ ngắn hạn biến động theo chiều hướng ngược lại. Cụ thể, phải trả người lao động tăng từ 77,9 tỷ đồng lên 154,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 98,3%.

Vốn chủ sở hữu của LAS cuối quý III đạt 1.409,4 tỷ đồng, giảm 4,3% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 90,1 tỷ đồng, giảm 51,7%.

Một điểm tích cực là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III/2026 đạt 101,6 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 100,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 125,9 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi 451 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, trong khi tiền vay nhận được là 325,1 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 1,5 tỷ đồng.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong quý III âm 22,9 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn 24,2 tỷ đồng, thấp hơn mức 26,1 tỷ đồng đầu năm.

LAS trước yêu cầu chuyển đổi xanh trong sản xuất phân bón Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi xanh và sử dụng tài nguyên hiệu quả là những vấn đề đáng chú ý đối với Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón và hóa chất. Theo thông tin công bố trên website doanh nghiệp, LAS sử dụng hệ thống phát điện từ hơi nhiệt thừa trong quá trình sản xuất axit sunfuric, với công suất 3 MW. Việc tận dụng nhiệt thừa để phát điện là giải pháp có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Ở khía cạnh sản phẩm, doanh nghiệp đã phát triển các dòng phân bón NPK-S vi sinh, phân bón hữu cơ khoáng vi sinh và tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trong năm 2026. Theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), tháng 1/2026, LAS giới thiệu 11 sản phẩm phân bón mới, trong đó có các sản phẩm hữu cơ, bổ sung sinh học – vi sinh và phân bón chuyên dùng cho từng loại cây trồng. Định hướng này gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, cải thiện chất lượng đất và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để đánh giá thực chất hiệu quả chuyển đổi xanh, cần thêm các chỉ tiêu định lượng như mức tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm, lượng phát thải, hiệu quả xử lý chất thải và tỷ trọng doanh thu từ các dòng phân bón hữu cơ, vi sinh. Đây cũng là những dữ liệu quan trọng giúp làm rõ mối liên hệ giữa đầu tư công nghệ, trách nhiệm môi trường và hiệu quả kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.