Supachok là mối đe dọa lớn cho tuyển Việt Nam

Nếu Chanathip Songkrasin là tài năng xuất chúng và một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Thái Lan, Supachok lại đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Ở tuổi 28, tiền vệ đang thi đấu tại Nhật Bản vẫn duy trì vị thế của một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình Thái Lan.

Sự khác biệt nằm ở thời điểm của hai cầu thủ. Chanathip đang bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Trong khi đó, Supachok đang ở độ tuổi sung sức và có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc anh bình phục chấn thương và được HLV Anthony Hudson triệu tập càng giúp tuyển Thái Lan có thêm một phương án chất lượng cho cuộc đối đầu với Việt Nam.

Supachok hiện đã có 50 lần khoác áo tuyển Thái Lan và ghi 11 bàn thắng. Quan trọng hơn, anh đang thi đấu tại Nhật Bản, môi trường giúp tiền vệ này tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ CLB và tiếp tục phát triển về chuyên môn.

Supachok Sarachat trở lại sau chấn thương để cùng tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 là một trong những điểm đáng chú ý về nhân sự của đội bóng xứ chùa vàng. Ảnh: FAT

Trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, Supachok cũng thể hiện sự háo hức khi được trở lại đội tuyển. “Lần này tôi cảm thấy thật sự tự hào khi được chọn vào đội hình tuyển Thái Lan. Tôi rất mong chờ được góp mặt ở giải đấu lịch sử của bóng đá Đông Nam Á”, Supachok chia sẻ.

Ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản cũng khẳng định quyết tâm cống hiến cho đội tuyển. “Tôi sẽ chiến đấu hết mình trong vai trò tuyển thủ của Thái Lan. Hãy cổ vũ cho chúng tôi để giành chức vô địch giải đấu này”, Supachok nói.

Sự trở lại của Supachok mang ý nghĩa không nhỏ với HLV Anthony Hudson. Tuyển Thái Lan không chỉ có Chanathip, mà còn sở hữu một cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đang chơi bóng tại Nhật Bản.

Đây là một trong những khác biệt về lực lượng của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 so với cuộc đối đầu Việt Nam gần đây. Đội bóng xứ chùa vàng hiện có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó Supachok là cái tên đặc biệt đáng chú ý.

Với tuyển Việt Nam, sự xuất hiện của Supachok khiến nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik trở nên khó khăn hơn so với AFF Cup 2026. Sau khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, hàng công Việt Nam đã mất đi một phương án quan trọng. Trong khi đó, Thái Lan lại đón chào sự trở lại của một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt.

Ngày 29/9, Supachok sẽ là một trong những cái tên được chú ý nhất trên sân Si Jalak Harupat. Nếu Chanathip đại diện cho một thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan, Supachok đang là hình ảnh của một thế hệ tiếp nối và vẫn còn ở giai đoạn sung sức nhất để tạo dấu ấn. Hy vọng HLV Kim Sang Sik sẽ giúp hàng thủ tuyển Việt Nam khóa được Supachok.