Supachok háo hức cùng Thái Lan tái đấu Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Sau thời gian vắng mặt ở đội tuyển, Supachok đã trở lại danh sách triệu tập của Thái Lan cho giải đấu sắp tới. Chia sẻ với Siam Sport, tiền vệ sinh năm 1998 cho biết anh cảm thấy tự hào khi tiếp tục được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia và mong muốn cống hiến hết khả năng.

Supachok cũng gửi lời tới người hâm mộ Thái Lan, đồng thời khẳng định quyết tâm thi đấu trong màu áo đội tuyển cũng như đại diện cho CLB Hokkaido Consadole Sapporo khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia. Đáng chú ý, trước ngày hội quân, Supachok trực tiếp nhắc đến cuộc đối đầu với Việt Nam.

Supachok trở lại đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026

Tiền vệ này cho biết anh cùng các đồng đội đang rất mong chờ trận tái đấu và muốn thể hiện thứ bóng đá tốt nhất trước người hâm mộ, Supachok từng không thể cùng Thái Lan đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 do giải đấu nằm ngoài lịch FIFA Days. Khi đó, Hokkaido Consadole Sapporo không đồng ý để cầu thủ này trở về phục vụ đội tuyển.

Việc vắng mặt khiến Supachok bỏ lỡ cơ hội tái ngộ Việt Nam sau thất bại của Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024. Lần này, tiền vệ mang áo số 7 đã có mặt trong kế hoạch của HLV Anthony Hudson và được kỳ vọng tăng thêm sức mạnh cho hàng công đội tuyển Thái Lan.

Supachok từng vắng mặt khi Thái Lan gặp Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Bên cạnh Supachok, Thái Lan còn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin và Supachai Jaided. Với sự trở lại của những gương mặt quen thuộc giúp đội bóng xứ Chùa vàng có thêm phương án trên hàng công trước thềm giải đấu.

Một tuyển thủ Thái Lan khác đang thi đấu cho Consadole Sapporo là Teerapat Prue-thong cũng thể hiện quyết tâm trong lần trở về đội tuyển. Cầu thủ này khẳng định không muốn chỉ góp mặt trong danh sách mà sẽ nỗ lực tận dụng cơ hội để đóng góp vào thành tích chung của Thái Lan.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng với Philippines và Pakistan. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội tiếp tục trở thành một trong những trận đấu đáng chú ý của vòng bảng. Việt Nam và Thái Lan vốn có nhiều lần chạm trán tại các giải đấu khu vực.

Ngôi sao Thái Lan quyết tâm trước FIFA ASEAN Cup 2026

Màn tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế đang được chờ đợi hơn bao giờ hết. Với sự trở lại của Supachok cùng quyết tâm đã được tiền vệ này thể hiện, cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn tiếp tục mang đến một trận cầu giàu tính cạnh tranh, nơi những màn so tài trong quá khứ sẽ được nối tiếp bằng cuộc chiến mới trên sân cỏ.