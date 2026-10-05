Supachai Chaided cảnh báo Indonesia không được đánh giá thấp Thái Lan

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, vào lúc 20 giờ ngày 5/10.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả, Indonesia được kỳ vọng sẽ có thêm động lực trong cuộc đối đầu quyết định ngôi vương.

Tuy nhiên, tuyển thủ Thái Lan Supachai Chaided cho rằng lợi thế sân nhà không đảm bảo chiến thắng cho Indonesia.

Tiền đạo của Buriram United nhấn mạnh Thái Lan sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất và cảnh báo đối thủ có thể phải trả giá nếu đánh giá thấp sức mạnh của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

“Dĩ nhiên, tôi muốn trở thành nhà vô địch và mọi người trong đội đều muốn giành được chiếc cúp. Đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu hết mình để giành danh hiệu”, Supachai chia sẻ.

“Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu để trở thành đội mạnh nhất giải đấu này. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta thi đấu để đạt được mục tiêu. Chúng tôi đang rất gần mục tiêu đó, nhưng tất cả vẫn phải nỗ lực hết mình cho đến ngày cuối cùng”.

Thái Lan bước vào trận chung kết với tham vọng giành chức vô địch để tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thế lực hàng đầu bóng đá Đông Nam Á. Supachai cũng cho rằng tinh thần đoàn kết chính là vũ khí quan trọng giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua áp lực tại GBK.

Supachai(bên phải). Ảnh: Changsuek

“Sức mạnh của chúng tôi nằm ở tinh thần đồng đội. Chúng tôi luôn đoàn kết bất kể tình hình trên sân như thế nào”, tiền đạo Buriram United nói.Mọi người đều thi đấu vì tập thể và chúng tôi đã chứng minh điều đó ở các vòng đấu trước. Có thể chúng tôi chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi là đội đã lọt vào chung kết”.

Hai đội đã gặp nhau 78 lần kể từ năm 1957, trong đó Thái Lan thắng 37 lần, Indonesia thắng 25 lần và có 2 trận hòa.

Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Indonesia chỉ thắng 2 lần, trong khi Thái Lan thắng 5 lần. Lần cuối cùng Indonesia thắng Thái Lan là cách đây 10 năm, ở trận lượt đi chung kết Giải vô địch ASEAN 2016, với tỷ số 2-1.

Indonesia. Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

Trận chung kết tại GBK vì thế hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn giữa Indonesia với lợi thế sân nhà và Thái Lan với bản lĩnh cùng tham vọng lên ngôi. Supachai Chaided và các đồng đội hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn từ khán đài, nhưng cũng xem đây là cơ hội để chứng minh sức mạnh của mình.