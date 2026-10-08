Súp tỏi Sopa de ajo Tây Ban Nha - món ăn nóng hổi cho những ngày mưa

Ở Tây Ban Nha, Sopa de ajo - súp tỏi là một món ăn dân dã như vậy, được nấu từ những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại gắn với văn hóa ẩm thực lâu đời của nhiều vùng miền.

Súp tỏi có mặt trong nhiều phiên bản khác nhau tại Tây Ban Nha. Một trong những biến thể nổi tiếng là sopa castellana, phổ biến ở Castilla y León.

Món súp thường gồm tỏi thái lát, bánh mì, dầu ô liu, paprika, nước dùng, giăm bông và trứng. Tùy từng địa phương, một số nguyên liệu có thể được thay đổi, tạo nên những cách nấu riêng nhưng vẫn giữ phần cốt lõi là tỏi và bánh mì.

Ảnh: Aspicyperspective

Điểm thú vị của món ăn nằm ở cách tận dụng những nguyên liệu rất giản dị. Những lát bánh mì để từ hôm trước có thể được cho vào nồi súp thay vì bỏ đi.

Tỏi được phi nhẹ trong dầu ô liu, sau đó kết hợp với paprika để tạo mùi thơm và màu đỏ cam đặc trưng. Khi thêm nước dùng, bánh mì từ từ thấm nước, trở nên mềm và hòa vào phần nước súp.

Ảnh: Dimequeesviernes

Cuối cùng, trứng được cho vào nồi và nấu đến khi lòng trắng vừa đông lại trong khi lòng đỏ vẫn còn mềm. Một số nơi dùng trứng chần trực tiếp trong súp, trong khi cách khác lại đánh trứng rồi cho từng phần vào nồi.

Trang du lịch chính thức của Tây Ban Nha cũng giới thiệu cả hai cách chế biến này trong các phiên bản của súp tỏi.

Ảnh: Dimequeesviernes

Súp tỏi đặc biệt phổ biến ở những vùng có khí hậu lạnh hơn của Tây Ban Nha. Các món súp tỏi là những món ăn nóng, đậm đà và thích hợp để chống lại cái lạnh.

Tại đây, súp có thể được biến tấu với giăm bông, xúc xích chorizo hoặc những loại nước dùng khác tùy từng địa phương.

Ảnh: Dimequeesviernes

Không cầu kỳ như những món ăn nổi tiếng khác của Tây Ban Nha, súp tỏi lại thể hiện khá rõ tinh thần của ẩm thực gia đình: dùng những nguyên liệu sẵn có để tạo nên một món ăn nóng hổi, no bụng và giàu hương vị.

Tỏi tạo mùi thơm, bột ớt paprika đem đến vị cay nhẹ và màu sắc, bánh mì làm món súp trở nên sánh và chắc bụng hơn, còn trứng bổ sung độ béo.

Ảnh: Dimequeesviernes

Vì thế, nếu món paella hay món tapas thường gợi nhắc đến những bữa ăn vui vẻ và sôi động của Tây Ban Nha, súp tỏi lại mang một hình ảnh khác, giản dị, ấm áp và rất gần với căn bếp gia đình.

Đặc biệt trong một buổi chiều mưa, một bát súp tỏi nóng với bánh mì mềm và lòng đỏ trứng béo ngậy có lẽ là cách khá dễ chịu để thưởng thức một góc rất đời thường của ẩm thực Tây Ban Nha.