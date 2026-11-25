Không chỉ là món ăn bổ dưỡng, Joumou còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tượng trưng cho nền độc lập, phẩm giá và tinh thần kiên cường của người dân Haiti.

Điểm đặc biệt của món súp này nằm ở nguồn gốc gắn liền với thời kỳ Haiti còn là thuộc địa của Pháp. Trước đây, súp bí ngô chủ yếu được phục vụ cho giới chủ nô, trong khi những người nô lệ Haiti không được phép thưởng thức món ăn này. Sau khi giành độc lập từ Pháp vào ngày 1/1/1804, người Haiti đã biến Joumou thành món ăn của chính mình, như một cách khẳng định quyền tự do.

Ảnh: UNESCO

Từ đó, súp Joumou trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống văn hóa Haiti. Món ăn được chế biến và thưởng thức đặc biệt vào ngày 1/1 hằng năm, cũng là Ngày Độc lập của đất nước. Đây thường là bữa ăn đầu tiên của người Haiti trong năm mới, mang ý nghĩa tưởng nhớ lịch sử đấu tranh và tôn vinh nền tự do mà các thế hệ trước đã giành được. Ngoài dịp lễ này, Joumou còn là món ăn quen thuộc trong bữa sáng Chủ nhật của nhiều gia đình.

Nguyên liệu chính của món súp là bí ngô giraumon, một giống bí truyền thống từng được các dân tộc bản địa vùng Caribe trồng.

Bí được nấu cùng thịt, rau củ, chuối, mì ống và gia vị, tạo nên món súp có màu vàng óng, hương vị đậm đà và giàu dinh dưỡng. Tùy từng gia đình và địa phương, cách chế biến có thể thay đổi, nhưng bí ngô vẫn là thành phần không thể thiếu.

Ảnh: UNESCO

Không chỉ mang giá trị ẩm thực, quá trình chuẩn bị Joumou còn thể hiện tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa các thế hệ. Công việc thường được thực hiện với sự tham gia của cả gia đình và cộng đồng. Phụ nữ đảm nhận vai trò tổ chức, điều phối việc nấu nướng; trẻ em phụ giúp sơ chế nguyên liệu; nông dân thu hoạch rau củ, trong khi các nghệ nhân chế tác nồi nhôm và dụng cụ phục vụ quá trình chế biến.

Ngày nay, súp Joumou được thưởng thức rộng rãi trên khắp Haiti, từ những bữa ăn gia đình đến các buổi tụ họp cộng đồng. Món ăn cũng được biết đến bên ngoài đất nước, với nhiều biến thể xuất hiện trong ẩm thực Caribe và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, tại Haiti, Joumou vẫn giữ vị trí đặc biệt bởi mỗi bát súp không chỉ chứa đựng hương vị truyền thống mà còn gợi nhắc về hành trình giành độc lập và bản sắc dân tộc. Không những vậy, súp Joumou được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.