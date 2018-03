Sụp đổ 2 dự án bãi đậu xe ngầm

Yêu cầu triển khai dự án rất gấp, tuy nhiên đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục khởi công dự án.

Sở GTVT vừa cho biết sẽ báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám và Sân khấu Trống Đồng. Vì sao như vậy?

Liên tục đề nghị thay đổi thiết kế, công năng

Dự án bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Sân khấu Trống Đồng được TP chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai từ năm 2010. Báo cáo mới nhất của Sở GTVT cho biết đến nay Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (Công ty Đông Dương) vẫn chưa hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ di dời cũng như hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, xin cấp phép xây dựng, dẫn đến công trình chậm được khởi công. “Công ty Đông Dương cần nghiêm túc chấn chỉnh và khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án, nếu không Sở sẽ báo cáo TP chấm dứt dự án” - báo cáo nhấn mạnh.

Theo thiết kế, dự án bãi đỗ xe Trống Đồng có quy mô 10 tầng, gồm bảy tầng ngầm, ba tầng nổi. Trong đó chỉ có ba tầng được làm dịch vụ, thương mại; bảy tầng làm nơi đỗ xe. Giữa năm 2017, đại diện của Công ty Đông Dương cho rằng tỉ lệ 7/3 như trên không mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư, từ đó kiến nghị TP cho phép đổi thành tỉ lệ 3/7. Theo đó, có hai cách: 1. Giữ nguyên quy mô 10 tầng nhưng đổi lại chỉ có ba tầng ngầm đỗ xe; bảy tầng phía trên (bốn tầng ngầm và ba tầng nổi) chuyển thành làm dịch vụ, thương mại; 2. Giữ nguyên bảy tầng ngầm làm nơi đỗ xe; cho xây thêm 11 tầng phía trên thành 14 tầng làm cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ…

Bãi ngầm không có, xe ô tô phải đậu trước công viên Lê Văn Tám, phía đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Lưu Đức

Cả hai phương án trên đều không được TP chấp thuận. Bởi theo phương án 1, đẩy bốn tầng kinh doanh, dịch vụ, thương mại xuống quá sâu dưới đất sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Còn phương án 2 sẽ làm thay đổi toàn bộ công năng, mục đích của công trình.

Cuối năm 2017, Công ty Đông Dương lại đưa ra đề xuất chuyển đổi phần chức năng thương mại sang làm ga trung chuyển hàng không. Câu trả lời từ các cơ quan chức năng là đến nay ở Việt Nam chưa có mô hình, quy định nhà ga trung chuyển hàng không trong dự án thương mại.

Theo một vị đại diện Công ty Đông Dương, các phương án do công ty đưa ra đều nhằm kiếm tiền để nuôi phần bãi đỗ xe ngầm nhưng tất cả đều bị bác. “Do vậy, chúng tôi chưa thể hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết của dự án” - vị đại diện nói.

Không chứng minh được nguồn tài chính

Theo Sở GTVT, dự án bãi đậu xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám được UBND TP ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS) từ năm 2009 và đã cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tháng 3-2017, Sở GTVT cùng các sở, ngành liên quan đã bàn giao ranh đất thực địa, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư và ký kết phụ lục hợp đồng. Nhà đầu tư cam kết khởi công công trình trong tháng 12-2017. Thế nhưng đến nay IUS vẫn chưa hoàn tất các thủ tục liên quan như hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật, phương án di dời cây xanh, xin cấp phép xây dựng theo tiến độ để khởi công công trình dù đã được yêu cầu khẩn trương.

“Yêu cầu triển khai dự án rất gấp, tuy nhiên đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục khởi công dự án. Do đó kiến nghị TP chấp thuận chủ trương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với nhà đầu tư. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Sở KH&ĐT sẽ lập thủ tục trình tự để kêu gọi nhà đầu tư khác tham gia” - Sở GTVT kiến nghị.

Trong năm 2017, khi bị các cơ quan chức năng thúc tiến độ, ông Lê Tuấn (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc IUS) cho biết chi phí đầu tư bãi đậu xe ngầm gấp 3-4 lần so với bãi đậu xe nổi. Do đó thời gian hoàn vốn dài, trung bình phải mất trên 50 năm, thậm chí cả 100 năm cho một dự án trong khi giá giữ xe lại do Nhà nước quy định.

2.200 là số chỗ đỗ dự kiến cho ô tô trong hai bãi đậu xe ở Công viên Lê Văn Tám và Sân khấu Trống Đồng, ngoài ra hai bãi còn có 2.424 chỗ đỗ cho xe máy.

Đến đầu năm 2018, TP đã có sự chuyển hướng cho các nhà đầu tư bãi ngầm xây dựng, trình giá giữ xe (thay vì phí do UBND TP đưa ra, HĐND TP quyết định) giống như mô hình giá giữ xe của các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại ở khu vực quận 1. Nhưng lúc này phía IUS vẫn không có động thái nào tiếp tục triển khai dự án.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, IUS từng kêu gọi hợp tác đầu tư từ các đối tác khác để xây dựng Công viên Lê Văn Tám thành trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng nhưng TP cương quyết khẳng định đây là khu đất làm hạ tầng giao thông kết hợp với giữ khoảng xanh đô thị (bãi ngầm trong công viên). Sau đó, IUS đã không triển khai dự án. Đáng chú ý, “đến nay IUS vẫn chưa chứng minh được nguồn tài chính để triển khai dự án này” - báo cáo mới nhất của Sở GTVT cho biết.

Đến năm 2020 dự kiến có bãi xe ngầm đầu tiên

Báo cáo mới nhất của Sở GTVT cho biết: Đến nay, hai dự án bãi xe ngầm ở Công viên văn hóa Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư nhà đầu tư mới chỉ đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6-2018; dự kiến bắt đầu thực hiện dự án trong năm 2018 và đưa vào khai thác phải sau năm 2020.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN