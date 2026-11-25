Một người đàn ông 38 tuổi tên Jason Taylor, sống tại thị trấn Pelham, bang New Hampshire (Mỹ), vừa bị tuyên án từ 2 năm rưỡi đến 5 năm tù vì dựng lên một vụ điều tra giả mạo, lừa chính mẹ ruột cùng dì và dượng của mình để chiếm đoạt tổng cộng khoảng 260.000 USD (hơn 6,8 tỷ đồng).

Ảnh: Jason Taylor.

Theo hồ sơ tòa án, trong suốt khoảng 5 năm, Taylor đã lấy của mẹ mình 68.000 USD và tiếp tục chiếm đoạt 191.000 USD từ vợ chồng người dì. Để thực hiện hành vi lừa đảo, người đàn ông này bịa chuyện bản thân đang tham gia một cuộc điều tra bí mật về tham nhũng, được cho là do Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts trực tiếp giám sát.

Taylor yêu cầu người thân đưa tiền để phục vụ những cuộc gặp và giao dịch bí mật với các đặc vụ tại nhiều địa điểm ở Massachusetts. Hắn cam kết toàn bộ số tiền sẽ được chính phủ hoàn trả sau khi cuộc điều tra kết thúc. Đáng chú ý, để khiến câu chuyện thêm phần đáng tin, Taylor còn làm giả email, thư từ và tài liệu pháp lý mang danh Chánh án John Roberts, công tố viên cùng các luật sư của Harvard Legal Aid.

Ảnh: Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts.

Khi mẹ và dì bắt đầu nghi ngờ, đồng thời không còn khả năng tiếp tục đưa tiền, Taylor thậm chí giả danh Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ để gửi thư trấn an, yêu cầu họ thực hiện thêm những khoản thanh toán cuối cùng. Hắn còn dựng lên các lệnh giả mạo của Bộ Tư pháp, đe dọa người thân sẽ bị truy tố và ngồi tù nếu ngừng hỗ trợ cuộc điều tra.

Vụ việc khiến gia đình Taylor rơi vào cảnh khốn đốn. Người dì và dượng suýt mất nhà vì liên tục phải xoay xở tiền bạc, trong khi mẹ ruột của hắn nhiều lần suy sụp tinh thần. Hồ sơ truy tố còn ghi nhận một đoạn video cho thấy người mẹ bật khóc, run rẩy và tuyệt vọng khi nhận ra gia đình đang bị đẩy đến bờ vực phá sản.

Theo cơ quan công tố, Taylor biết rõ những tổn thất về tài chính lẫn tinh thần mà mình gây ra cho người thân nhưng vẫn tiếp tục hành vi lừa đảo trong nhiều năm. Một phần số tiền chiếm đoạt được cho là đã được sử dụng để mua ma túy.

Cuối cùng, sau khi nhận được thông tin đáng ngờ về những khoản tiền mà vợ chồng người dì liên tục rút và chi tiêu, một tổ chức tín dụng đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng vào tháng 10/2024. Quá trình điều tra sau đó đã phanh phui toàn bộ kế hoạch lừa đảo.

Jason Taylor đã nhận tội với các cáo buộc trộm cắp bằng thủ đoạn gian dối và bóc lột tài chính. Ngoài mức án từ 2 năm rưỡi đến 5 năm tù, người đàn ông này còn phải đối mặt với bản án bổ sung từ 7 năm rưỡi đến 15 năm tù được treo, đồng thời có nghĩa vụ hoàn trả 260.000 USD cho các nạn nhân sau khi mãn hạn tù.