Suốt 40 năm đi xin tiền, bí mật của người phụ nữ chỉ được hé lộ sau khi qua đời

Với nhiều người dân ở Mandya, Noorunnisa, còn được gọi là Noor hoặc Hoor, là gương mặt quen thuộc trên các tuyến đường và nút giao thông trong thành phố. Người phụ nữ 70 tuổi đã dành hơn 40 năm đi xin tiền. Tuy nhiên, chỉ sau khi bà qua đời, người thân mới phát hiện một khoản tiền được âm thầm tích góp trong nhiều năm.

Theo The Indian Express, sự việc được phát hiện sau khi hàng xóm nhận thấy Noorunnisa nhiều ngày không xuất hiện bên ngoài. Khi người thân đến căn nhà thuê, họ phát hiện bà đã qua đời.

Trong quá trình dọn dẹp, gia đình mở một căn phòng riêng vốn luôn được khóa kín. Bên trong, họ bất ngờ phát hiện nhiều bao tải chứa tiền xu và tiền giấy được bà tích góp trong thời gian dài.

Gia đình sững sờ khi 8,4 lakh rupee (khoảng 227 triệu đồng) tiền mặt được phát hiện cất giấu trong một căn phòng khóa kín sau khi bà qua đời. (Ảnh chụp màn hình bằng AI).↵

Gia đình sau đó tạm giao số tiền cho một nhà thờ Hồi giáo địa phương để bảo quản và kiểm đếm, trong khi chờ những người thân khác đến. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng số tiền có thể vượt 1 crore rupee, nhưng kết quả kiểm đếm thực tế thấp hơn đáng kể.

Ông Mukthar Ahmed, phó chủ tịch nhà thờ Hồi giáo địa phương, cho biết quá trình kiểm đếm có sự chứng kiến của các thành viên gia đình. Sau hai ngày, tổng số tiền được xác định là 8,4 lakh rupee, tương đương khoảng 840.000 rupee (khoảng 227 triệu đồng).

Gia đình cho biết khoản tiền này sẽ được chia cho những người thân đang gặp khó khăn.

Noorunnisa là một trong 6 anh chị em. Theo người thân, bà không kết hôn và từng sống cùng một người chị gái cũng không lập gia đình. Khoảng 2 năm trước, người chị qua đời, từ đó Noorunnisa sống một mình trong căn nhà thuê.

Dù sống khá khép kín, bà vẫn nhận được sự chăm sóc từ người thân. Cháu trai Fairoz Ahmed cho biết gia đình thỉnh thoảng đến thăm, mang thức ăn và hỗ trợ bà trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc Noorunnisa âm thầm tích góp một khoản tiền lớn khiến gia đình bất ngờ. Theo Fairoz, căn phòng nơi cất tiền luôn được khóa và bà không cho bất kỳ ai vào. Khi người thân đến, bà thường chỉ trò chuyện từ phía cửa.

Gia đình từng nhiều lần khuyên Noorunnisa ngừng đi xin tiền nhưng bà không đồng ý.

Trong mắt người dân địa phương, Noorunnisa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố Mandya. Họ thường thấy bà xuất hiện trên các tuyến đường chính sau 10h hoặc ngồi bên ngoài nhà thờ Hồi giáo vào thứ Sáu để nhận tiền và thức ăn từ người qua đường.

Sau hơn 40 năm sống bằng tiền bố thí, sự ra đi của Noorunnisa khiến người thân và hàng xóm bất ngờ. Đặc biệt, bí mật về khoản tiền bà âm thầm tích góp chỉ được hé lộ sau khi người phụ nữ qua đời.