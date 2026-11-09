Suốt 25 năm không rời căn nhà trên núi vì một lời hứa, người đàn ông nhận cái kết bất ngờ

Theo NDTV ngày 23/8/2026, người đàn ông Trung Quốc tên Li Guoyou, 63 tuổi, vừa trở về đoàn tụ với gia đình sau 25 năm sống biệt lập giữa vùng núi hẻo lánh.

Năm 1987, Li rời quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên để tìm việc làm tại miền Nam Trung Quốc. Đến năm 1998, ông chuyển đến thành phố Cáp Nhĩ Tân và làm việc tại một nhà hàng ven đường của người phụ nữ tên Lin.

Tin tưởng Li, bà Lin nhờ ông trông coi căn nhà của mình ở vùng núi xa xôi. Li đã hứa sẽ chăm sóc nơi này và thực hiện lời hứa suốt 25 năm.

Trong thời gian đó, ông gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Li tự trồng ngô, chăn nuôi, đánh cá và đi bộ khoảng 3 km đến cửa hàng gần nhất để mua những vật dụng cần thiết.

Người đàn ông sống biệt lập trên núi suốt 25 năm chỉ vì một lời hứa với chủ cũ. Hình ảnh minh họa.

Trong khi đó, bà Lin chuyển đi nơi khác để phát triển công việc kinh doanh, thậm chí dần quên mất căn nhà trên núi cùng lời nhờ cậy năm xưa.

Mãi 25 năm sau, khi quay lại để bán bất động sản, bà bất ngờ phát hiện Li vẫn ở đó, âm thầm trông nom căn nhà. Xúc động trước sự tận tâm của ông, bà hỏi về mong muốn trong tương lai. Li chỉ mong được trở về quê và tìm lại hai người anh em trai đã mất liên lạc nhiều năm.

Do giấy tờ tùy thân hết hạn, Li không thể tự mua vé tàu. Bà Lin đã phối hợp với cảnh sát địa phương làm thủ tục cần thiết và trực tiếp đồng hành cùng ông trong chuyến tàu kéo dài 40 giờ.

Sau đó, Li được cấp lại sổ hộ khẩu và trở về ngôi làng quê nhà. Tại đây, ông có cuộc đoàn tụ đầy xúc động với hai người anh em sau gần 3 thập kỷ xa cách.