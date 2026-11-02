Suốt 17 năm chăm con dâu sống thực vật, mẹ chồng bật khóc trước câu nói đầu tiên của cô

Theo South China Morning Post (SCMP), người con dâu họ Xu rơi vào trạng thái sống thực vật năm 2009, sau khi bị một chiếc xe tải đâm tại ngôi làng nơi cô sinh sống thuộc huyện Qingyun, tỉnh Sơn Đông. Vụ tai nạn xảy ra chỉ một tháng sau khi cô kết hôn. Kể từ đó, bà Xuan Fengying, mẹ chồng của Xu, đã túc trực chăm sóc cô ngày đêm.

Bà Xuan, năm nay 68 tuổi, cho biết không thể bỏ rơi con dâu chỉ vì cô gặp biến cố. Theo bà, một khi Xu đã kết hôn với con trai mình, cô cũng chính là con gái của bà.

Bà Xuan không muốn bỏ rơi Xu, bởi bà cho rằng một khi Xu đã kết hôn với con trai mình thì cô cũng chính là con gái của bà. Ảnh: Handout.

Công việc chăm sóc diễn ra liên tục với nhiều việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mỗi bữa ăn, bà Xuan phải mất khoảng một giờ để đút từng thìa thức ăn dạng lỏng cho con dâu. Bà cũng giúp Xu thay đổi tư thế nằm hơn 10 lần mỗi ngày nhằm phòng tránh tình trạng lở loét do nằm lâu.

Ngoài ra, bà còn vệ sinh cho Xu mỗi khi cô mất khả năng kiểm soát việc đại tiểu tiện và thường xuyên xoa bóp cơ bắp để hạn chế tình trạng co cứng.

Không chỉ chăm sóc về thể chất, bà Xuan còn tìm cách duy trì sự kết nối với con dâu. Bà thường kể cho Xu nghe những chuyện xảy ra trong gia đình, những tin tức ở làng quê, mở các bài hát mà cô yêu thích và liên tục gọi tên cô.

Sau nhiều năm, Xu dần có những chuyển biến tích cực và đã tỉnh lại từ trạng thái sống thực vật. Tuy nhiên, tổn thương não nghiêm trọng khiến khả năng nhận thức của cô chỉ tương đương một đứa trẻ khoảng 4 tuổi.

Bên cạnh việc tập phục hồi chức năng và vận động hằng ngày, công việc chăm sóc vất vả của bà còn bao gồm xoa bóp cơ bắp cho Xu và vệ sinh cho cô sau những lần mất kiểm soát đại tiểu tiện. Ảnh: Handout.

Bà Xuan tiếp tục đồng hành cùng con dâu trong quá trình phục hồi chức năng, hướng dẫn cô tập đi và thực hiện các bài tập vận động. Hiện Xu đã có thể nói một vài từ ngắn, thậm chí tự nấu những món ăn đơn giản.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Xu nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, tốt lắm”.

Đối với bà Xuan, những tiến triển nhỏ ấy cũng mang lại niềm an ủi sau nhiều năm chăm sóc. Bà cho biết không mong gì hơn ngoài việc con dâu tiếp tục hồi phục.

Người mẹ chồng cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi Xu đã biết tự nấu ăn. Bà hy vọng, ngay cả khi mình không còn nữa, con dâu vẫn có thể tự chuẩn bị thức ăn cho bản thân.

Bà Xuan cho biết đã dặn con trai rằng nếu một ngày mình qua đời, anh phải tiếp tục chăm sóc vợ.

Câu chuyện về người mẹ chồng 17 năm không rời bỏ con dâu đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình thương và sự kiên trì của bà.