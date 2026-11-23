Trước tình trạng một vết nứt dài khoảng 50m, rộng 0,3 - 0,5m xuất hiện trên sườn đồi ở xã Thanh Quân (Thanh Hóa), tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa 6 hộ dân và tuyến tỉnh lộ 520B.

Nhằm triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ gia đình với 35 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 520B, đoạn từ xã Hóa Quỳ đi xã Thanh Quân.

Sau khi có mưa lớn vết nứt tại sườn đồi thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân ngày một to hơn.

Để bảo đảm an toàn, UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND xã Thanh Quân tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó; tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm; theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và chủ động sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Đồng thời, xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán.

Về giải pháp lâu dài, UBND xã Thanh Quân được giao khảo sát, đánh giá phạm vi, quy mô và mức độ ảnh hưởng của sạt lở để lựa chọn phương án xử lý phù hợp, có thể nghiên cứu giải pháp ổn định tại chỗ hoặc di dân tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Vết nứt kèm sụt lún dọc sườn đồi với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng vết nứt từ 0,2 - 0,3m, vị trí sụt lớn nhất khoảng 0,5m đe dọa tính mạng và tài sản của 6 hộ dân.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố theo chức năng, thẩm quyền.

Trước đó, Báo Xây dựng đã thông tin, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong năm 2026, đặc biệt là đợt mưa từ tối 8 - 9/11, tại khu vực đồi đất thôn Thanh Nhân xuất hiện các vết nứt, sạt lở và sụt lún dọc sườn đồi với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng vết nứt từ 0,2 - 0,3m, vị trí sụt lớn nhất khoảng 0,5m.

Nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 6 hộ dân và an toàn tuyến tỉnh lộ 520B.