Suối Tọ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lãnh đạo xã Suối Tọ gắn biển trao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Vàng A Giảng, bản Trò

Hai hộ được hỗ trợ là ông Sồng A Tống, bản Lũng Khoai và ông Vàng A Giảng, bản Trò. Mỗi ngôi nhà có diện tích từ 70 m² trở lên, mái lợp tôn lạnh, nền xi măng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Sơn La và Quỹ Vì người nghèo xã Suối Tọ hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/nhà. Trong quá trình xây dựng, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu.

Lãnh đạo xã Suối Tọ trao biểu trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Vàng A Giảng, bản Trò

Đợt này, xã Suối Tọ có 30 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí xã hội hóa được hỗ trợ từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, BIDV Chi nhánh Sơn La, Quỹ Vì người nghèo xã Suối Tọ và nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, 2 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở, 28 hộ còn lại đang triển khai thi công.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.