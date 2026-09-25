Suối Tọ khởi công xóa nhà tạm và xây dựng nhà vệ sinh điểm trường
Ngày 25/9, UBND xã Suối Tọ phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tập đoàn TH và Quỹ Tầm vóc Việt tổ chức khởi công các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng nhà vệ sinh cho các điểm trường mầm non trên địa bàn xã.
Tại chương trình, các đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 nhà vệ sinh cho Trường Mầm non Ban Mai, với tổng trị giá 240 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa 19/8 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của các bản Suối Khang, Suối Gióng và Suối Ó, trị giá 80 triệu đồng/nhà.
Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở và công trình vệ sinh trường học thể hiện sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp các hộ gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời tạo môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em trên địa bàn xã Suối Tọ.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/suoi-to-khoi-cong-xoa-nha-tam-va-xay-dung-nha-ve-sinh-diem-truong-uXNglhXvR.html