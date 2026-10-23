Suối Tọ đánh thức sức sống văn hóa Mông giữa núi rừng Sơn La

Ngày 23/10, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ lần thứ II năm 2026 khai mạc tại Sơn La, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10. Chương trình do Ban Chỉ đạo Đề án 173 tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng xã Suối Tọ tổ chức.

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, Suối Tọ có hơn 1.000 hộ với 6.634 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại 8 bản. Trong không gian cộng đồng ấy, văn hóa truyền thống không chỉ là dấu ấn bản sắc mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ

Ngày hội năm nay quy tụ nhiều hoạt động mang đậm sắc màu địa phương như biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, trưng bày nông sản, chương trình “Về bản em” và phiên chợ vùng cao Suối Tọ. Ngay sau khai mạc, 8 đội thi với 180 vận động viên đã tham gia các nội dung ném pao, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh tù lu và giã bánh dày.

Không gian trưng bày sản vật cũng tạo cơ hội giới thiệu nông sản đặc trưng đến người dân và du khách. Việc kết nối văn hóa với trải nghiệm và quảng bá sản phẩm địa phương góp phần mở rộng hướng phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị vốn hiện diện trong đời sống thường ngày đến gần hơn với thị trường.

Du khách tham quan khu văn hóa tại Ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông ở Suối Tọ, tỉnh Sơn La. Ảnh UBND xã Suối Tọ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 173 tỉnh, đề nghị xã Suối Tọ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo tồn bản sắc văn hóa Mông gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và giảm nghèo. Đồng thời, địa phương cần củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò người có uy tín, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Hoạt động thể thao hấp dẫn tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ

Dịp này, Ban tổ chức trao 35 triệu đồng hỗ trợ đấu nối đường dây điện an toàn cho 16 hộ dân tại bản Trò; tặng quà 11 người có uy tín và 6 cá nhân tích cực trong mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Từ những trò chơi dân gian đến sản vật bản địa, ngày hội góp phần khẳng định giá trị văn hóa là nguồn lực quan trọng trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nâng cao đời sống và tạo thêm động lực phát triển cho vùng cao Suối Tọ.