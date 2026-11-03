Suối Ông Đông sạt lở, đe dọa nhiều hộ dân

Ông Lý Ngọc Phong - Bí thư Đảng ủy phường Tân Hiệp có mặt trực tiếp tại khu vực sạt lở khảo sát, chỉ đạo (thứ hai từ phải qua)

Chiều 2/11, Đoàn công tác phường Tân Hiệp đã tiến hành khảo sát thực tế tình trạng sạt lở suối Ông Đông, khu phố Ông Đông. Tham dự đoàn khảo sát có ông Lý Ngọc Phong - Bí thư Đảng ủy phường; ông Lê Văn Nhi Đồng - Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Theo ghi nhận, các đợt mưa lớn kéo dài thời gian qua từng làm mực nước suối dâng cao; đến nay, dù nước đã rút nhưng nền đất yếu dẫn đến hiện tượng xói mòn, sạt lở bờ suối.

Tình trạng sụt lở đất có chiều hướng gia tăng và khó lường, ăn sâu vào hành lang an toàn và làm sạt lở nặng nhiều đoạn mép bờ, đe dọa trực tiếp đến các công trình nhà ở của những hộ dân sinh sống liền kề khu vực bờ suối.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, định vị các điểm xung yếu, đồng thời lắng nghe tâm tư, phản ánh từ đại diện khu phố và bà con nhân dân trong khu vực.

Nhằm chủ động phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, lực lượng cơ sở đã kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước mắt như lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tạm thời tại các điểm có nguy cơ sụt trượt cao.

Suốt sạt lở, đe dọa đến công trình nhà ở và người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, ông Lý Ngọc Phong - Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh yêu cầu, đặt sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết. Đồng thời đề nghị UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nhanh chóng rà soát, thống kê chính xác số lượng hộ dân và nhà ở đang sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng; đo đạc cụ thể tổng diện tích toàn khu vực cũng như quy mô, diện tích phần bờ đất bị sạt lở, từ đó đề xuất phương án xử lý để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy phường chậm nhất vào ngày 15/11 xem xét, chỉ đạo thực hiện.