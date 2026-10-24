Suối Kiết phát huy tiềm năng, tạo nền tảng cho chặng đường mới

Một góc xã Suối Kiết nhìn từ trên cao

Phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sản xuất

Sau sáp nhập xã Gia Huynh và xã Suối Kiết trước đây, xã Suối Kiết hiện có diện tích tự nhiên hơn 378 km², dân số khoảng 16.600 người. Không gian phát triển được mở rộng tạo thêm điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

UBND xã Suối Kiết cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều yêu cầu mới và nhiệm vụ cao hơn, xã vẫn duy trì hoạt động sản xuất, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương

Trên địa bàn, cây cao su, điều và xoài là những cây trồng chủ lực, gắn bó lâu năm với đời sống người dân. Toàn xã hiện có hơn 14.000 ha cao su, khoảng 710 ha điều và 450 ha xoài - nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển sản xuất, ổn định sinh kế người dân.

Để phát huy lợi thế này, xã chú trọng định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khuyến khích người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Cùng với đó, việc cải thiện giao thông vùng sản xuất, bảo đảm nguồn nước tưới và tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản.

Xã Suối Kiết đã đạt chuẩn nông thôn mới

Song song với phát triển sản xuất, địa phương cũng quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, 7 công trình khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công cấp xã đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Các công trình phòng, chống lụt bão, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất cũng được triển khai theo kế hoạch. 9 tháng năm 2026, Suối Kiết thu ngân sách nhà nước đạt trên 46 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chăm lo an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống

Ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã Suối Kiết cho biết, bên cạnh phát triển sản xuất, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân học tập, chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ công.

Cô giáo và các cháu học sinh Trường Mẫu giáo Bà Tá, xã Suối Kiết tại Ngày hội đến trường

Toàn xã hiện có 5 cơ sở giáo dục công lập và 2 nhóm trẻ độc lập tư thục với khoảng 2.580 học sinh. Năm học 2026 - 2027, các điều kiện dạy và học được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Toàn xã có 3 trong tổng số 9 trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng với đó, xã đã hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe ban đầu được duy trì. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe.

Trong công tác an sinh xã hội, địa phương chú trọng thực hiện chính sách dành cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số, toàn xã hiện có 795 hộ với 2.200 nhân khẩu (chiếm khoảng 19% tổng số hộ dân). Các chính sách hỗ trợ được gắn với nhu cầu thực tế, tập trung vào phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sinh hoạt, qua đó, người dân có thêm cơ hội phát huy nguồn lực sẵn có, từng bước ổn định kinh tế gia đình và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Tuyến ĐT720 qua trung tâm xã Suối Kiết

Mặt khác, Suối Kiết cũng đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Đến nay, xã đã hoàn thành 34/34 nhiệm vụ thuộc giai đoạn 2 theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết quả trên là nền tảng để địa phương tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Suối Kiết Nguyễn Trọng Vân cho hay, thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số. Xã cũng tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết hồ sơ đất đai, tăng cường quản lý đất công, đất lâm nghiệp, tài nguyên và khoáng sản; giữ vững quốc phòng - an ninh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Có thể thấy, trên hành trình phát triển của mình, Suối Kiết tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có, từng bước hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Từ những nền tảng đã tạo dựng, cùng sự đồng lòng của chính quyền và người dân, Suối Kiết đang từng bước phát huy tiềm năng, vun đắp động lực phát triển, hướng đến một diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân.