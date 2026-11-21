Một góc trung tâm xã Suối Kiết

Đưa chủ trương đến gần người dân

Xã Suối Kiết được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Gia Huynh và Suối Kiết (cũ), dân số hơn 16.600 người. Suối Kiết cũng là một trong những xã đặc biệt khó khăn (xã vùng 3), địa bàn rộng với diện tích tự nhiên khoảng 378 km², dân cư sinh sống tại 6 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 13,5%. Điều này đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân.

Người dân trên địa bàn xã Suối Kiết tham gia khám sàng lọc

Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tháng 1/2026, xã Suối Kiết công bố quyết định thành lập Trạm Y tế xã và công tác cán bộ, tạo cơ sở để duy trì hoạt động y tế cơ sở, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Cùng với đó, xã thành lập Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền phòng bệnh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Công tác an sinh xã hội cũng ghi nhận những kết quả tích cực khi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 99,08%. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân có thêm sự bảo đảm khi tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh, nhất là những trường hợp không may gặp vấn đề về sức khỏe. Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe toàn dân gắn với lập hồ sơ sức khỏe điện tử đang được xã tập trung triển khai.

Người dân trên địa bàn xã Suối Kiết tham gia khám sàng lọc

Ông Phan Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Kiết cho biết, đến nay tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đạt trên 95%, với hơn 8.600 người trong tổng số 9.056 người thuộc diện khám. Trong đó, nhiều nhóm đối tượng đã hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe. Nhóm trẻ mầm non, học sinh giáo dục phổ thông và trẻ em thuộc các nhóm tuổi theo kế hoạch đều đạt tỷ lệ 100%. Đối với người dân trên 18 tuổi thuộc vùng đồng bào khó khăn, tỷ lệ khám đạt gần 97%; nhóm người thuộc diện chính sách và người mắc bệnh mãn tính đạt trên 80%.

Để có được kết quả này, xã chú trọng công tác vận động, hỗ trợ người dân tham gia khám sức khỏe. Với địa bàn rộng, khoảng cách giữa các thôn khá xa, cán bộ xã và các đoàn thể được phân công đến từng nhà tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại còn được hỗ trợ phương tiện đến điểm khám. Sự quan tâm từ những việc làm cụ thể đã giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia chương trình, nhất là người cao tuổi và những trường hợp cần được hỗ trợ.

Đông đảo người dân xã Suối Kiết tham gia khám sức khỏe

Tham gia khám sức khỏe, ông Trần Văn Tuân, người dân thôn Gia Huynh, xã Suối Kiết bày tỏ sự phấn khởi khi được địa phương quan tâm, tạo điều kiện kiểm tra sức khỏe. Theo ông, hoạt động này rất thiết thực, giúp người dân biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình để có hướng chăm sóc phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra sức khỏe trong từng đợt khám, thông tin của người dân còn được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là cơ sở để theo dõi tình trạng sức khỏe theo từng cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc quản lý thông tin khám, chữa bệnh, còn ngành y tế có thêm dữ liệu phục vụ công tác tư vấn, chăm sóc và phòng bệnh.

Đến nay tỷ lệ người dân xã Suối Kiết được khám sức khỏe đạt trên 95%

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Kiết Phan Minh Tuấn cho hay, địa phương đang tiếp tục tổ chức các đợt khám, vận động những người chưa tham gia sắp xếp thời gian đến kiểm tra sức khỏe. Xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sàng lọc sức khỏe cho Nhân dân ngay trong tháng 11/2026.

Quan tâm sức khỏe từ những việc làm hằng ngày

Cùng với việc tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe, xã Suối Kiết chú trọng tuyên truyền phòng bệnh, nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Bởi bên cạnh sự hỗ trợ của ngành y tế, những thói quen sinh hoạt và cách giữ gìn vệ sinh trong mỗi gia đình cũng góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Xã Suối Kiết ra quân phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các thôn trên địa bàn

Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức các đợt ra quân phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các thôn trên địa bàn. Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, người dân được hướng dẫn giữ gìn vệ sinh nơi ở, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết, hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Đây cũng là dịp để mỗi gia đình quan tâm hơn đến môi trường sống xung quanh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ những việc nhỏ.

Đối với trẻ em, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trong dịp hè, trước thềm năm học mới. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được xã quan tâm thông qua hoạt động kiểm tra, nhất là những dịp lễ, tết. Địa phương còn thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm y tế không bảo đảm chất lượng, hàng giả và những sản phẩm bị thu hồi để người dân biết, thận trọng khi lựa chọn, sử dụng.

Xã Suối Kiết tiếp tục phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Thời gian tới, xã Suối Kiết tiếp tục phối hợp với các đơn vị y tế đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân. Xã sẽ tập trung rà soát, gia hạn và cập nhật thẻ bảo hiểm bảo hiểm y tế cho người dân đảm bảo 100%, cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Có thể khẳng định, từ những đợt khám sức khỏe được tổ chức đến sự hỗ trợ người dân ngay tại các thôn, chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân đang dần trở nên gần gũi với đời sống ở Suối Kiết. Từ đây, người dân có thêm cơ hội được quan tâm, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.