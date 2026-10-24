Suối Kiết: 'Địa lợi' mời gọi đầu tư

Một góc xã Suối Kiết

Xã Suối Kiết có diện tích tự nhiên khoảng 37.861 ha, dân số hơn 16.000 người, sở hữu lợi thế kết nối vùng thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và các tuyến giao thông đối ngoại như ĐT720, ĐT766, quốc lộ 55, tuyến đường sắt Bắc - Nam và kết nối với cao tốc Bắc - Nam. Theo định hướng quy hoạch, trên địa bàn xã có 8 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.259 ha và 4 cụm công nghiệp. Hiện Suối Kiết đang có cụm công nghiệp Lạc Tánh khoảng 19 ha, đã có chủ đầu tư, hiện tỷ lệ lấp đầy khoảng 26%; đang đề xuất mở rộng thêm khoảng 50 ha; Cụm công nghiệp Lạc Tánh 2 khoảng 50 ha; Cụm công nghiệp Suối Kè khoảng 50 ha; Cụm công nghiệp Suối Kè 1 khoảng 50 ha. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến có 4 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.060 ha, gồm: Khu công nghiệp Tân Hưng khoảng 420 ha; Khu công nghiệp Gia Huynh khoảng 500 ha; Khu công nghiệp Suối Kiết khoảng 170 ha và Khu công nghiệp Tánh Linh khoảng 970 ha.

Đến năm 2030, xã phấn đấu hình thành 3 cụm công nghiệp theo quy hoạch, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước và hệ thống xử lý nước thải. Các dự án, lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư gồm hạ tầng cụm công nghiệp; nhà máy chế biến cao su, điều, trái cây; trung tâm thu mua, kho lạnh; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; may mặc, giày da, điện tử; logistics; du lịch sinh thái, trải nghiệm; sản phẩm OCOP và các dự án công nghiệp sạch.

Một góc xã Suối Kiết

Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã xác định phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp là một trong những khâu đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và nguyên liệu nông - lâm sản; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Ở Suối Kiết hiện có lợi thế hơn ở một số vùng khác là quỹ đất hầu hết là đất trồng cao su già cỗi và một số đất trồng cây ngắn ngày ít hiệu quả nên các doanh nghiệp “rộng cửa” hơn trong vấn đề có mặt bằng sớm để đầu tư nhà máy. Đặc biệt là nguồn lao động trong độ tuổi trẻ khá dồi dào nên cũng là một lợi thế cho doanh nghiệp đến đầu tư.

Bên cạnh những lợi thế nêu trên, Suối Kiết còn có lợi thế khi là “hàng xóm”, giáp ranh với “hạt nhân” công nghiệp Trà Tân, việc liên kết vùng sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn khi mở rộng không gian đầu tư các hạng mục, xây dựng chuỗi các nhà máy liên hoàn bổ trợ lẫn nhau. Vì vậy “địa lợi” Suối Kiết đang mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp đến đầu tư...

Định hướng của xã là thu hút đầu tư vào công nghiệp, vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ, logistics, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân... Ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã Suối Kiết