Suối Hai phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc Mường

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khuất Duyên

Theo dự thảo kế hoạch, xã Suối Hai phấn đấu đến năm 2030 đón từ 500.000-550.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 100-110 tỷ đồng; xây dựng từ 1-2 điểm du lịch cộng đồng.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, đầu tư hạ tầng; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc Mường, nông nghiệp và làng nghề. Đồng thời, xã đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, phát triển sản phẩm OCOP và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai Lê Hào Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khuất Duyên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hào Quang đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu theo hướng cụ thể, sát thực tế, thể hiện quyết tâm tạo đột phá trong phát triển du lịch. Trong đó, nghiên cứu nâng mục tiêu đón hơn 600.000 lượt khách vào năm 2030, hướng tới tốc độ tăng trưởng hai con số; làm rõ chỉ tiêu phát triển ngành dịch vụ, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng tối thiểu 12% theo định hướng đề xuất.

Đồng chí Lê Hào Quang yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung, làm rõ các chỉ tiêu phát triển dịch vụ và tiềm năng tăng trưởng; tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương giai đoạn 2026-2030.