Suối Giàng mùa lễ hội, nơi hương trà kể chuyện núi rừng

Vừa qua, UBND xã Văn Chấn (Lào Cai) tổ chức khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2026 với chủ đề “Hương sắc giữa ngàn mây”.

Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm nay với chủ đề “Hương sắc giữa ngàn mây” kéo dài đến ngày 18.10, là một trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò.

Ẩn mình giữa biển mây đại ngàn, Suối Giàng ôm trọn quần thể chè Shan tuyết hàng trăm năm tuổi, nơi kết tinh trọn vẹn tinh hoa của đất trời và khí hậu Tây Bắc.

Lễ hội trà Shan tuyết suối Giàng (Lào Cai)

Không chỉ là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho đồng bào, cây chè cổ thụ từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa thiêng liêng và nguồn kế sinh nhai gắn bó qua nhiều thế hệ.

Chè Shan tuyết thuộc họ cây thân gỗ lớn, thân cổ thụ có lớp lông tơ trắng như mốc bao phủ, cao đến hàng chục mét. Loài cây này chỉ sống ở vùng núi cao, có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt.

“Tôi đã từng nghe tới trà Shan tuyết rất nhiều. Trước đây, tôi nghĩ loại cây này cũng giống như các loại cây thuộc họ chè khác, cho tới khi tôi được đặt chân lên mảnh đất này. Cây chè cổ thụ rất to, khác xa với tưởng tượng của tôi. Loại trà này cũng có vị rất ngon và thanh mát”, chị Nguyễn Thanh Phương (du khách từ Tuyên Quang) chia sẻ.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân đến tham dự

Trà có búp to màu trắng xám, dưới lá trà có phủ một lớp lông tơ mịn, trắng nên được gọi là trà tuyết. Trà Shan tuyết mang hương thơm dịu, nước vàng sánh màu mật ong, gợi vị đậm đà và tinh túy của núi rừng.

Tại lễ hội, du khách được tham quan và trải nghiệm Hội chợ sản vật, Phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao, tham gia Đêm tiệc trà Shan tuyết kết hợp với trình diễn trang phục dân tộc.

Đặc biệt, hàng loạt trò chơi dân gian truyền thống, hội thi hái chè tại vườn chè cổ thụ mở ra không gian giao lưu văn hóa rộn ràng, quảng bá hình ảnh địa phương và định vị thương hiệu trà Shan tuyết trên thị trường.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Văn Chấn khẳng định địa phương hướng tới phát triển kinh tế du lịch gắn liền với nông nghiệp đặc sản và văn hóa truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở khai thác lợi thế sẵn có, địa phương cần đặt mục tiêu chuyển hóa di sản thành sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một số hoạt động văn hóa tại lễ hội

Để hiện thực hóa mục tiêu, chính quyền cơ sở đang bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cốt lõi là bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái vùng chè, gắn việc phát triển sản phẩm với bảo tồn di sản lâu dài.

Song song với đó, địa phương hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới canh tác, nâng cấp sản phẩm OCOP trà Shan tuyết để mỗi sản phẩm đưa ra thị trường không chỉ đạt chuẩn chất lượng mà còn kể câu chuyện văn hóa của Suối Giàng.

Bên cạnh đó, chiến lược dài hạn của địa phương là gắn du lịch trải nghiệm vùng chè với du lịch cộng đồng và sinh thái, nhằm biến mỗi người dân thành đại sứ du lịch, tham gia trực tiếp vào việc gìn giữ và thụ hưởng thành quả.

Mục tiêu của địa phương là xây dựng Suối Giàng thành điểm đến xanh và an toàn, để du khách có thể trực tiếp khám phá quy trình sản xuất trà thủ công, hòa mình vào nhịp sống bản làng.

Gìn giữ hồn cốt đại ngàn, Suối Giàng đang từng bước biến mỗi gốc chè cổ thụ thành câu chuyện gắn liền với văn hóa, đổi mới nông sản và du lịch sinh thái. Trà Shan tuyết hôm nay không chỉ là niềm tự hào vùng cao mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng địa phương.