Đại diện các nhà hảo tâm, Nhóm thiện nguyện Thái Bình đã trao tặng nhà trường 7,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực trị giá trên 96 triệu đồng, gồm: thiết bị phục vụ hoạt động dạy học, sữa, bánh và các nhu yếu phẩm; quần áo ấm, chăn, gối, tất, dép cùng đồ dùng sinh hoạt, vệ sinh cá nhân cho trẻ. Tổng giá trị đợt trao quà là 104 triệu đồng.

Đại diện nhóm thiện nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà và biển tượng trưng cho Ban Giám hiệu Trường Mầm non Tân Phong.

Những món quà không chỉ góp phần bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, chăm sóc trẻ mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm đối với các em học sinh. Qua đó, tiếp thêm niềm vui, động lực để các em thêm yêu trường, yêu lớp, yên tâm học tập và trưởng thành.

Món quà của các nhà thiện nguyện giúp học sinh ấm áp hơn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Hoạt động hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện Thái Bình hướng tới mục tiêu giúp các em có thêm niềm vui và những điều tốt đẹp trong hành trình đến trường, góp phần sẻ chia khó khăn và tiếp thêm động lực học tập, sinh hoạt cho trẻ em tại địa phương.