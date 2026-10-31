Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 245 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản và bất động sản đầu tư chỉ đạt 134,7 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 4.098 tỷ đồng của quý III/2025.

Doanh thu sụt giảm kéo lợi nhuận gộp xuống còn 92 tỷ đồng, giảm 96,6%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 71% lên 766 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng hơn gấp đôi, đạt 688 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 46 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu tài chính đạt 657,7 tỷ đồng, tăng 155%, nhưng vẫn thấp hơn chi phí tài chính.

Trong bối cảnh đó, khoản lãi thanh lý bất động sản đầu tư 228,4 tỷ đồng trở thành yếu tố quan trọng giúp Sunshine duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong quý. Theo BCTC, nguyên giá bất động sản đầu tư giảm 167,4 tỷ đồng trong kỳ, còn tổng tiền thu từ thanh lý tài sản dài hạn trong 9 tháng là 397,1 tỷ đồng.

Kết quả, Sunshine ghi nhận lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 38,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 96,4% và 97,4% so với cùng kỳ.

Sunshine lãi gần 6.000 tỷ đồng sau 9 tháng, lượng tiền khách hàng ứng trước vượt 32.000 tỷ đồng (Ảnh: Sunshine).

Trái ngược với diễn biến trong quý III/2026, kết quả lũy kế 9 tháng của Sunshine vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ nền doanh thu lớn trong nửa đầu năm.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 11.910,4 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 6.580,6 tỷ đồng, tăng 130%. Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh lên 2.153,1 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Sunshine báo lãi trước thuế 5.902,9 tỷ đồng, tăng 189%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.827,2 tỷ đồng, tăng 203%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.695,3 tỷ đồng.

Dù kết quả 9 tháng tăng trưởng cao, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 39,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng đặt ra cho cả năm. Như vậy, trong quý IV/2026, Sunshine cần đạt thêm khoảng 9.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế để hoàn thành kế hoạch.

Một chỉ báo đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước tại ngày 30/9/2026 đạt 32.098 tỷ đồng, tăng hơn 7.542 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là nguồn doanh thu tiềm năng trong các kỳ tiếp theo nếu các dự án đáp ứng điều kiện bàn giao và ghi nhận doanh thu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sunshine đạt gần 120.995 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản cho thấy một lượng vốn đáng kể đang nằm ở các khoản cho vay, đặt cọc và trả trước người bán thay vì tập trung hoàn toàn vào các dự án đang triển khai.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 33.910 tỷ đồng, trong khi phải thu dài hạn tăng mạnh lên 8.697 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền đặt cọc dài hạn tăng từ khoảng 25 tỷ đồng đầu năm lên 7.703 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 14.145 tỷ đồng trả trước cho người bán.

Ở nhóm đầu tư tài chính ngắn hạn, giá trị đạt 24.348 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản cho vay. Riêng dư nợ gốc cho vay và lãi phải thu lên tới khoảng 23.122 tỷ đồng. Các khoản vay được thực hiện với doanh nghiệp và cá nhân, có lãi suất tối đa 14%/năm, kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, dư nợ cho vay các bên liên quan khoảng 4.734 tỷ đồng. Một số đơn vị có số dư đáng kể gồm Diamond Westlake, Fulland và Sunshine Rental.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm 31% xuống 10.188 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 23.328 tỷ đồng, tập trung tại một số dự án như Noble Crystal Tây Hồ, Noble Palace Tây Thăng Long, Sky City và Noble Crystal Long Biên.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối quý III/2026 ở mức 97.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 80,8% tổng tài sản. Tổng dư nợ vay giảm hơn 4.600 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 36.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu nợ vay không chỉ đến từ ngân hàng. Khoảng 17.522 tỷ đồng được hạch toán từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), trong khi vay ngân hàng chiếm khoảng 12.145 tỷ đồng và vay từ đối tác khoảng 6.557 tỷ đồng. Các hợp đồng BCC có cam kết mức lợi nhuận tối thiểu 10,5-13%/năm.